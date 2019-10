CCOO alerta de que las trabajadoras de residencias de ancianos consumen habitualmente fármacos para paliar el estrés

La realidad de este sector feminizado son cargas de trabajo "enormes" y con una también "enorme" presión de tiempos lo que genera que "prácticamente la totalidad de las trabajadoras presenten dolores en numerosas partes de su cuerpo".

Esas cargas de trabajo son consecuencia de unas ratios "insuficientes" que contemplan un máximo de dos gerocultoras por cada 10 usuarios. "Para paliar esta situación utilizan analgésicos o antinflamatorios para tratar por medio de fármacos los síntomas de los problemas pero no se atajan", ha puntualizado Valdés.

En Aragón, 10.000 personas trabajan en el sector de la dependencia, un colectivo que, por estas circunstancias, presenta un "elevado" consumo de fármacos y psicofármacos para paliar sus dolores musculares y rebajar su nivel de ansiedad, ha expuesto el sindicato CCOO en una nota de prensa.

'TUS DERECHOS, LA MEJOR MEDICINA'

Para combatirlo se ha presentado la campaña 'Tus derechos, la mejor medicina'. Una iniciativa que recoge las conclusiones de nueve grupos de discusión y 24 entrevistas en profundidad realizadas en nueve ciudades españolas entre personal del sector: gerocultoras, limpiadoras, enfermeras, personal de Medicina del trabajo y Atención, Servicios de prevención, representantes sindicales.

En cuanto a las formas de consumo, la campaña revela que se trata de un "policonsumo" ya que unos medicamentos, lleva al consumo de otros para paliar los efectos de los primeros. Los grupos de discusión y las entrevistas han revelado también que, en la mayor parte de los casos, analgésicos y antiinflamatorios "no son recetados por un profesional sino que funciona mucho el boca a boca", han alertado.

Para CCOO es "imprescindible" que se evalúen adecuadamente los riesgos a los que están sometidas estas trabajadoras, que se mejore significativamente la vigilancia preventiva de la salud y que se garantice una formación adecuada para cada puesto de trabajo, cubriendo aspectos técnicos y relacionales en las residencias.

La responsable de la Federación Estatal de servicios sociosanitarios de CCOO, Irene Álvarez, ha apostado por ir a la prevención real en las empresas. "Nos hemos centrado en analizar y detectar el riesgo ergonómico y el psicosocial. Exigimos medidas preventivas que se adapten a las personas y gracias a la participación de los trabajadores, estas medidas pueden ser eficaces".

CCOO ha asegurado que hay que mejorar las condiciones de trabajo para que cumplan con los convenios del sector, pliegos de condiciones en las Comunidades autónomas y Ayuntamientos que se ajusten a valor real del servicio a prestar, además de una mejora de las condiciones salariales. "Son condiciones indispensables para conseguir que este sector, en plena expansión, no se vea abocado al regreso a tiempos pretéritos donde el derecho actual entonces era una dádiva".

Para este sindicato es fundamental el incremento de la financiación por parte de la Administración del Estado para equilibrar la financiación con las Comunidades Autónomas, que hoy podría superar el 80 por ciento; mientras que, por el contrario, el Estado no llegar al 20 por ciento de la aportación total.

TESTIMONIO EN PRIMERA PERSONA

Una trabajadora y delegada sindical de una residencia de personas mayores de Aragón, que ha preferido guardar su anonimato, ha relatado como es su día a día. "Llevo 30 años trabajando en la misma empresa. Mi día a día es una carrera de fondo. No existe una organización del trabajo, no puedes coger la baja porque te despiden y muchas de nosotras tenemos que tomar medicación".

La trabajadora también ha criticado las presiones de la dirección para que no pueda ejercer su labor como representante de sus compañeros de trabajo. "A mí, la dirección me ve como un problema. No puedo reunirme con mis compañeros y muchas veces tienen que llamarme por teléfono para evitar represalias".