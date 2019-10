IFA diu que els simpatitzants de Vox que van increpar assistents al Saló del Còmic es van colar per una porta corredissa

En declaracions a Europa Press, Guilabert ha condemnat "l'actitud" de les "quatre o cinc persones" que es "van colar" al Saló del Còmic. A més, ha sostingut que la seguretat d'IFA "va estar en tot moment present" i que els "va acompanyar a l'eixida".

"L'incident no va durar més de dos minuts", ha reiterat la directiva, que ha insistit a condemnar "l'actitud" d'eixes persones i ha lamentat "l'incident que es va poder produir".

Preguntada per com es van poder barrejar uns assistents amb uns altres, Esther Guilabert ha comentat: "Es colen per una porta corredissa, que està tancada però no es pot atrancar perquè és eixida d'emergència".

"Es detecten per les càmeres i Seguretat assisteix i els acompanyen fins a l'eixida. Són segons i es produeix el lamentable incident", ha assenyalat. No obstant açò, en relació a les crítiques contra la institució per la situació generada, la directiva ha rebutjat entrar.