10N.- Bisbes valencians i de Balears demanen que els polítics defenguen el "matrimoni natural" i el "do de la vida"

20M EP

Els bisbes de la Província Eclesiàstica Valentina -que inclouen les diòcesis d'Eivissa, Menorca, Mallorca, Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant i València- davant la convocatòria electoral del 10 de novembre, asseguren que resen a Déu perquè governants i polítics "promoguen sempre el ben comú i la justícia per a tots, i no es deixen portar per l'interés particular o partidari", així com que siguen defensors del "matrimoni natural com a comunitat de vida i amor conjugal" i protegisquen "sempre el do més preciós", la vida humana, "en totes les seues fases".