Mollà se pregunta si tiene que enviar un burofax a Ribera para saber si es necesaria una nueva DIA del Puerto

Mollà ha realizado estas declaraciones tras visitar la rehabilitación de la Alqueria del Moro junto al alcalde de València, Joan Ribó, y la vicepresidenta de la Diputació, María Josep Amigó, al ser preguntada por la informaciones que apuntan a que el Ministerio no ha recibido comunicación oficial sobre esta petición.

La consellera ha señalado que "oficialmente no ha habido contestación del Ministerio diciendo que no ha recibido esa comunicación" por parte de su departamento y que según ha explicado fue enviada por correo electrónico y por carta, del mismo modo que se hace, de forma oficial, con el resto de ministerios de forma oficial.

Por este motivo, Mollà "no entendería que Transición Ecológica no respondiera con los métodos que responden sus compañeros del Gobierno de España". "No querría pensar que tengo que enviar un burofax para tener constancia al minuto de por donde va el envío de la misiva", ha ironizado.

Además, se ha mostrado "convencida" de que se trata de "una cuestión de oficio del propio Ministerio". Lo que ha hecho desde la Conselleria "es una recomendación de una actuación de la que es competente la ministra, que de oficio debe pronunciarse sobre si hace falta esta nueva DIA, ni siquiera tendría por qué la consellera instarle", ha remarcado.

Mollà ha instado a "pasar palabra" sobre las cartas, los emails y en definitiva la manera de comunicarse con el Ministerio "y directamente le preguntaría a la ministra si considera que normativamente hace falta una nueva DIA sobre el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia".

A su juicio, "estaría bien que si la ministra contestara y ya los supiéramos todos y resolviéramos la duda", ha concluido.