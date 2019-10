Marzà, "tranquil" per la investigació a Trenzano i "segur que tot s'ha fet bé" en les ajudes al valencià

Marzà ha valorat a preguntes dels periodistes la citació del Jutjat d'Instrucció número 4 de València, tant a Trenzano com a Francisco Puig -responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions i germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig- per al 10 de desembre, en qualitat d'investigats, arran de la querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a aquestes mercantils.

"És un procés que ja va ser obert en altres jutjats i ha sigut arxivat dos vegades", ha recordat, recalcant que en la Conselleria estan "segurs" i confien "totalment en el bon treball de la justícia", així com que volen que els jutges "treballen, evidentment".

En aquesta línia, el titular d'Educació ha insistit que estan "segurs que tot s'ha fet correctament" en les subvencions públiques per a potenciar el valencià, "com els tècnics van dir que es fera".

I ha subratllat: "Estem tranquils perquè segur que es podrà demostrar que el director general ha fet tot d'acord al que tècnicament s'ha determinat, sense cap dificultat".

TRENZANO NO HA SIGUT NOTIFICAT

Preguntat per si es plantegen dimissions o cessar Trenzano, Marzà ha remarcat que "no hi ha absolutament cap novetat sobre aquest tema", atés que el responsable de Política Lingüística "no té cap notificació" de la seua citació judicial com a investigat: "No sabem exactament què és, només el que hem llegit en la premsa".

Respecte a la pròxima convocatòria de les ajudes, la de 2019 que eixirà el pròxim any, ha reiterat que Educació treballa en el canvi de les bases per a concedir les subvencions després que els mitjans de comunicació presenten els seus projectes. "És una qüestió que decidim fa temps", ha puntualitzat, la qual cosa va motivar que no es convocara enguany.