Oltra lleva importància a la investigació de Trenzano per partir del PP, "el partit condemnat per corrupció"

"La credibilitat està en aquest marc", ha recalcat, negant que estiga "sobre la taula" la possibilitat de demanar la seua dimissió i destacant que la Generalitat "garanteix" el funcionament correcte de totes les subvencions públiques.

Oltra ha valorat a preguntes dels periodistes la citació del Jutjat d'Instrucció número 4 de València, tant a Trenzano com a Francisco Puig -responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions i germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig- per al 10 de desembre, en qualitat d'investigats, arran de la querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a aquestes mercantils.

En aquest context, ha defès la importància d'"anar a pams" i no oblidar que "l'inici de tot" és la querella dels 'populars', que "han presentat més de 20 querelles que han sigut arxivades". "En Compromís hem tingut moltes experiències de querelles del PP", ha recordat, i ha posat com a exemple que a ella mateixa li van posar una que "la Fiscalia va arxivar perquè no tenia ni peus ni cap".

Ha reconegut, açò sí, que la justícia sempre ha de donar curs a les querelles, per la qual cosa la investigació a Trenzano entra "dins del tràmit normal de prendre declaració a les persones a les quals van dirigides".

A partir d'ací, com a portaveu del Consell, ha posat l'accent que la seua tasca se centra que "l'administració funcione bé i les ajudes es donen a partir de criteris tècnics". En aquest cas, gràcies a les subvencions per a la promoció del valencià, "molts mitjans de comunicació han pogut fer polítiques de normalització lingüística", ha destacat, recordant que el Botànic va iniciar "una nova manera d'entendre les ajudes públiques".

A nivell de partit, com a coportaveu de Compromís, "la postura és que les subvencions que dona la Generalitat es donen per concurrència competitiva", una cosa que "té a veure amb la solvència tècnica dels projectes" que es presenten per a la promoció del valencià. "I que eixe procés estiga ben fet és el que hem de garantir", ha insistit, per a demanar esperar al fet que la via judicial "seguisca el seu curs".

"MENYSPREU ABSOLUT" DEL PP A LA JUSTÍCIA

Preguntada per si és prompte per a demanar dimissions, Oltra ha subratllat que "de moment no està damunt de la taula" del Consell i ha reiterat que la querella parteix del PP, partit al que "fins i tot algun jutjat ha dit que les presenten sense cap fonament". Al seu juí, els 'populars' inicien aquests processos "amb un menyspreu absolut als fonaments jurídics".

I respecte a la investigació del germà de Puig, ha puntualitzat que és una cosa que "escapa" al que ha de tutelar per al "bon funcionament de la Generalitat". "Desconec la querella que el PP planteja en profunditat, però, en qualsevol cas, es dirimirà durant aquestes setmanes", ha resolt.