Oltra demana que els pressupostos del 2020 no retallen en l'Estat del Benestar i nega "fissures" amb el PSPV

A un dia de la presentació del projecte de pressupostos, Oltra ha explicat als periodistes que en el Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) segueixen amb la negociació i "ultimant els encaixos" per a "traure'ls dins del termini i en la forma escaient", recordant que és un procés "complicat".

Ha reconegut, açò sí, que no seran els comptes que voldria el Consell, una cosa que ha atribuït tant a la falta de Govern i de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) com a la "inestabilitat de la política espanyola" amb la nova convocatòria d'eleccions per al 10 de novembre i, sobretot, a la falta d'un finançament autonòmic just per a la Comunitat Valenciana.

Davant aquesta situació, Oltra ha assegurat que la posició de Compromís és que els tres pilars bàsics de l'Estat del Benestar que gestionen les comunitats autònomes es vegen "el menys afectats possible per aquesta situació". Es tracta d'unes conselleries que gestiona la coalició en el cas d'Educació (Vicent Marzà) i Igualtat, el seu departament, mentre que Sanitat depèn del PSPV.

I ha posat l'accent que el caràcter restrictiu dels pressupostos que avançarà el Consell aquest dijous, 31 d'octubre, es deu especialment a la falta de finançament autonòmic, una cosa que "reivindiquen unànimement tots els partits de la Comunitat". "Tothom sap que castiga els valencians i que és injusta, discriminatòria, com han reconegut els ministres d'Hisenda dels últims anys", ha asseverat.

AMPLIACIÓ DEL PORT

D'altra banda, respecte a si hi ha "fissures" entre Compromís i el PSPV entorn de l'ampliació nord del port de València, ha remarcat que les diferències "demostren que el Botànic és un govern plural", més ara quan integra quatre partits. "Totes les persones tenim les nostres opinions", ha recalcat, per la qual cosa creu que les discrepàncies també es donen en els governs monocolor.

Oltra ha defès que aquestes postures s'han d'"encaixar" amb normalitat: "Cal escoltar l'altre, dialogar i, finalment, arribar a un acord; és la dialèctica política quan hi ha cultura democràtica". "Quan hi ha cultura democràtica, la gent s'escolta, parla i acorda", ha insistit, per a reiterar que en l'ampliació del port "en principi" totes les parts van a escoltar-se, parlar i acordar.