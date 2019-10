STEPV demana que el projecte sobre competència lingüística per a llocs docents tinga "una negociació real"

L'organització recorda, en un comunicat, que en aquest projecte s'estableix que, a partir de la seua entrada en vigor, la capacitació en valencià i el Diploma de Mestre deixen de ser requisit i passen a ser mèrits "per a l'accés als llocs de treball docents". A partir d'eixe moment, la competència lingüística mínima per a l'accés als llocs de treball docents serà el C1 (actualment la Capacitació en Valencià consta del C1 més la formació en la competència professional).

Aquesta modificació de la normativa actual, que ha passat a la fase d'informació pública, respon el desenvolupament de l'article 25 de la Llei de Plurilingüisme, que va entrar en vigor el 22 de febrer del 2018. STEPV apunta que aquesta norma "no es va negociar en Mesa Sectorial d'Educació, sinó que es va tramitar directament a Les Corts Valencianes, per la qual cosa els sindicats no han tingut l'oportunitat d'esmenar-la o de fer aportacions".

STEPV assenyala que s'ha queixat "diverses vegades de la falta de negociació del desplegament de la Llei de Plurilingüisme". "Una queixa que mantenim sobre aquest projecte d'orde que ara passa a la fase d'informació pública. La primera notícia sobre aquest canvi de normativa la vam tindre a través dels mitjans de comunicació. Més tard, la Conselleria d'Educació va convocar una Mesa Sectorial d'Educació en la qual va tancar la negociació d'un assumpte complex que requereix una negociació pausada que hauria de ser fruit dels corresponents estudis als quals, en cas d'existir, no hem tingut accés en cap moment", argumenten.

Per tant, STEPV "no pot donar per negociat el projecte d'ordre" i reclama que torne a ser enviada a la Mesa Sectorial d'Educació "per a sotmetre-la a un procés de negociació real".

A més, sobre el procediment del desplegament de la Llei de Plurilingüisme que és l'argument pel qual es procedeix a modificar la normativa sobre la competència necessària per a accedir als llocs de treball docent, planteja que primer cal planificar i calendaritzar el desenvolupament de la llei, "sobretot quant a la formació lingüística del professorat perquè sàpia a què atendre's, i a partir d'eixe moment establir els canvis normatius que es consideren adequats".

En aquesta línia, STEPV - Intersindical Valenciana assevera que "no hi ha hagut una negociació real i que el document ha de ser traslladat, de nou, a Mesa Sectorial d'Educació per a establir una negociació global sobre la política lingüística i l'aplicació de la Llei de Plurilingüisme, així com els seus efectes en les condicions laborals del personal".