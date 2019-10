La UV, millor institució d'ensenyament superior valencià i cinquena d'Espanya, segons el Best Global Universities

A més, figura com a número 111 millor del món en reputació regional de la investigació, després de millorar 29 llocs respecte al 2018. Per matèries, la UV és la primera del Sistema Universitari Públic Valencià en 15 de les 19 matèries analitzades, destaca l'entitat educativa en un comunicat.

El rànquing Best Global Universities és elaborat per la revista O.S. News & World Report per a donar resposta a la creixent demanda d'estudiants nord-americans que planegen matricular-se en universitats fora del seu propi país. Analitza institucions de més de 80 països que han sigut classificades sobre la base de 13 indicadors que mesuren el seu acompliment acadèmic en investigació i la seua reputació global i regional.

Respecte als indicadors del rànquing, la Universitat de València destaca en reputació regional de la investigació (posició 111 del món) que analitza la reputació de les millors universitats de cada regió en investigació durant 5 anys. A més, en cites totals, la institució avança fins a la posició 199 del món i també en nombre d'articles altament citats (entre l'1% més citat), on ha passat a la posició 194 del món des de la 225 el 2018.

A nivell global, la Universitat de València aconsegueix el lloc 237 del món, la qual cosa la situa en cinqué lloc nacional per quart any consecutiu, després de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra i l'Autònoma de Madrid.

Per matèries, la Universitat de València figura entre les 300 millors del món en 14 de les 19 àrees analitzades i destaca entre les 200 millors del món en Ciències Agrícoles (tretzena mundial), Física (posició 126), Geociències (160), Farmacologia i Toxicologia (170) Econòmiques i Negocis (176), Microbiologia (183), Química (187) i Arts i Humanitats (197).

A Espanya, la institució acadèmica d'ensenyament superior és primera en Ciències Agrícoles; segona en Geociències; tercera en Física i Microbiologia; i quarta en Econòmiques i Negocis, així com en Medicina Clínica. A escala valenciana, la UV és primera en 15 de les 19 matèries que analitza el rànquing Best Global Universities.

Els indicadors utilitzats per aquesta classificació són bibliomètrics, d'excel·lència científica i de reputació. Així, entre els primers es tracta de cites totals, col·laboració internacional, conferències, impacte de cites normalitzat, llibres o nombre de publicacions en el TOP de les 10% més citades, entre d'altres.

Com a indicadors científics d'excel·lència també s'avaluen el nombre d'articles altament citats TOP 1% i el percentatge d'articles altament citats entre l'1% dels més citats. Finalment, també figuren com a indicadors d'aquest rànquing la reputació global i regional de la investigació. El proveïdor de dades bibliomètrics és el Web of Science-Clarivate Analytics.