Diversitat porta a Fiscalia el discurs d'Abascal a Alacant i els insults homòfobs a assistents al Saló del Còmic

A més, ha sol·licitat que s'identifique als qui van increpar diversos assistents al Saló del Còmic d'Alacant, en un pavelló contigu a l'utilitzat per Vox en IFA amb crits homòfobs. "Sol·licitem també la identificació dels agressors perquè es prenguen les mesures penals legalment establides", han precisat.

Així mateix, han exigit a la Generalitat que, davant la "passivitat" de l'Ajuntament Alacant, òbriga un expedient a IFA a tenor de l'arreplegat en la Llei LGTBI valenciana per posar "en perill la integritat física i moral de les persones assistents al Saló del Còmic", en haver fet coincidir "de forma imprudent" l'acte de precampanya de Vox amb un saló organitzat durant el cap de setmana.

DELGADO I OLTRA, MOSTRES DE SUPORT

Així mateix, el col·lectiu ha destacat que han rebut el "suport directe" de la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado; de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i del portaveu del grup municipal de Podem Alacant, Xavi López, en relació als fets que s'aprecien en un vídeo gravat i que ha circulat per les xarxes socials.

Davant d'eixes postures, Diversitat ha criticat que la vicealcaldessa d'Alacant i regidora de LGTBI, María del Carmen Sánchez, aquest dimarts, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, va demanar no fer "d'un tema com el col·lectiu LGTBI una bandera política".

"Sí, hem fet del nostre col·lectiu, tradicionalment vexat i maltractat per la ultradreta, una bandera política i social en contra dels atacs filofascistes dels qui ens volen en teràpies d'aversió i amagades en els armaris", ha respost Diversitat.

Per açò, han reclamat a l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala (PP), que li retire "tota competència" en matèria de LGTBI perquè no els "representa". "A la vicealcaldessa no li va servir amb un Orgull convocat contra el pacte de les tres dretes. Segueix posicionada en contra dels qui defenem la llibertat per a ser i estimar", han apuntat.

El col·lectiu ha incidit que la seua "causa" no és un "simple tema" i reclama per a defendre's "a persones que compartisquen el discurs, condemnen immediatament l'extrema dreta que compara els nostres matrimonis amb 'unions de germanes viudes' i es facen ressò de les reivindicacions que fem les persones que lluitem dia a dia perquè la diversitat en la nostra societat no siga un motiu de discriminacion".

En eixe sentit, ha lamentat que María del Carmen Sánchez tardara "tres dies a condemnar l'atac", que copiara la seua reivindicació "sense citar font" i atacara Diversitat, "entitat amb quasi vint anys de recorregut en la defensa dels drets de les persones LGTBI".

Sobre el succeït en IFA, Diversitat recalca que en les imatges -en referència al vídeo que ha circulat per xarxes socials- "s'aprecia perfectament que persones amb la bandera d'Espanya i de Vox increpen als qui es trobaven en el Saló del Còmic al crit de 'maricón' o 'vete a tu país'".

Vox va emetre un comunicat aquest dimarts en el qual insisteix en el seu respecte a "les persones, creences i principis" i que "no valora" el "comportament individual" de cadascun "en la seua esfera privada o familiar". A més, sol·licita al president de Diversitat, Toño Abad, una rectificació per dir "animals" i "homòfobs" als assistents al míting de dissabte.