El TSJPV confirma la extinción de contratos de la Naval tras rechazar los recursos de los sindicatos

20M EP

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la extinción colectiva de los contratos de La Naval tras rechazar los recursos de los sindicatos en una sentencia que cuenta con un voto particular favorable a atender la demanda sindical. La sentencia concluye que no hubo vulneración del derecho de libertad sindical y que los recursos no combaten la concurrencia de causas productivas y económicas.