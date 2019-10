Forenses troben cànnabis i cocaïna en l'orina de l'home mort d'un infart en la Ciutat de la Justícia de València

Segons ha pogut saber Europa Press de fonts coneixedores de l'informe, l'anàlisi d'orina determina restes de cocaïna i cànnabis en el mort, de 54 anys. Es tracta d'un primer examen que ha arribat al Jutjat d'Instrucció número 3 de València, encarregat del procediment, i encara s'està a l'espera d'una anàlisi forense més complet a realitzar a Barcelona.

Així mateix, queda pendent l'informe sol·licitat per part de la Fiscalia als forenses en el qual demanava que s'indicara si la fallada del desfibril·lador en els jutjats va poder tindre algun tipus de conseqüència o haver evitat la defunció.

L'home va morir el passat 17 d'octubre en els jutjats després de patir una parada cardiorrespiratòria. Li va donar una indisposició en el moment en el qual el seu advocat estava negociant amb les acusacions una rebaixa de la pena.

El succés es va registrar en la secció primera de l'Audiència Provincial de València, on estava previst que se celebrara un juí contra 14 persones per delictes contra la salut pública. Moments abans de començar, acusacions i defenses van arribar a un acord i, quan s'estava preparant l'acta que ho certificara, la víctima va patir una indisposició.

Mentre aquest acusat estava sent atès per sanitaris, el president del tribunal va preguntar a les parts si volien seguir amb la celebració del juí per a deixar plasmada la conformitat. Així, la vista va prosseguir amb les altres 13 persones.

L'home va ser atès inicialment en l'Institut de Medicina Legal, lloc al que va acudir pel seu propi peu per una crisi d'ansietat, i on se li va subministrar un medicament.

Seguidament va tornar al juí i una vegada allí, es va desplomar. Va ser atés per metges que assistien a un altre juí i per facultatius de l'IML fins que va arribar una unitat del Servici d'Ajuda Mèdic Urgent (SAMU), l'equip mèdic del qual va realitzar la reanimació cardiopulmonar durant al voltant de 45 minuts, així com altres maniobres com la intubació. Però ja no va haver-hi resposta.

Fins a l'arribada del SAMU, es va intentar utilitzar el desfibril·lador de la Ciutat de la Justícia en l'acusat però indicava bateria baixa, amb el que no va ser possible. Des de la Direcció general de Justícia es va obrir una investigació sobre aquest tema i, de moment, s'ha pogut comprovar que l'aparell no tenia les piles recomanades pel fabricant ni contracte de manteniment des del 2016.

L'últim contracte de manteniment de l'aparell es va firmar eixe any, és a dir, l'any 2016, moment en el qual es va fixar la pròxima revisió al novembre del 2019. Al maig del 2018 es va alertar a la Direcció de Justícia que s'havia d'actualitzar el mateix però no es va fer en aprovar-se un pla de manteniment de seus judicials per set milions d'euros.