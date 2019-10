Ayuntamiento de Valladolid amplía su techo de gasto en un 5% para 2020 lo que no implica que disponga de más presupuesto

Herrero ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press, que como consecuencia en el año 2020 el Ayuntamiento va a disponer de casi 12 millones de euros más como límite para poder gastar, lo que ha calificado de "buena noticia" porque amplía el margen de maniobra del que, como los demás, no tiene permitido gastar todo lo que puede.

Además, ha destacado que el año pasado el equipo de Gobierno logró apurar el cumplimiento del techo de gasto para 2018 por apenas 40.000 euros, más de un 99 por ciento, lo que demuestra así "lo afinada que está la gestión presupuestaria municipal" y fruto de ello se puede ahora ampliar el siguiente límite de gasto.

No obstante, el edil socialista ha precisado que esta ampliación del techo de gasto no tiene "efectos presupuestarios" sino que afecta a la liquidación, pues la cifra toma importancia en el momento del cierre del ejercicio presupuestario de 2020, algo que no se efectuará hasta marzo de 2021, aproximadamente, momento en el que se verá si el Ayuntamiento cumple esa regla fiscal.

La aprobación de este "techo" de gasto no financiero supone una ampliación de un 5 por ciento con respecto al tope vigente establecido para este año 2019 y cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal.

Valladolid es el único de los grandes Ayuntamientos de España que, además de haber cumplido con todas las reglas fiscales en años precedentes, prevé cumplirlas en 2019 y además no está sujeto a ningún plan económico financiero o de ajuste.

Así han recordado que lo acreditó hace dos meses Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

El ámbito de aplicación de esta limitación de gasto no financiero, además de al Ayuntamiento, abarca a aquellas entidades que lo integran y que el Ministerio de Hacienda considera "administraciones públicas".

Es el caso de la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de Deportes, la Fundación Casa de la India, la Sociedad Mercantil Auvasa, la Entidad Pública Empresarial AquaVall y la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero.

El cálculo del gasto computable para el presupuesto 2020 se deriva de la aplicación de la regla de gasto en los términos que establece la ley y se realiza en tres pasos. En primer lugar, se parte de la estimación de liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, que ha realizado el Ministerio de Hacienda con datos oficiales del tercer trimestre y que asciende a 230,7 millones euros.

A dicha cantidad debe añadirse un 2,9 por ciento, que es el porcentaje que se corresponde con la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto (PIB) a medio plazo de la economía española y que se fija en la normativa vigente, obteniendo 6,7 millones más.

2,1 MILLONES MÁS POR LA SUBIDA DE VALORES CATASTRALES

Finalmente, también se añaden aquellos mayores ingresos municipales que se producirán por razón de cambios normativos, que en el caso del Ayuntamiento de Valladolid son la revisión de los valores catastrales (2,1 millones), la ampliación de la zona de la ORA (0,4 millones) y la adopción de un nuevo criterio contable en el presupuesto de los precios públicos del Área de Servicios Sociales (2,3 millones que derivan de los servicios de Ayuda a domicilio, estancias diurnas, envejecimiento activo y servicios en el Centro Integrado). Todo ello supone 4,8 millones a sumar a las anteriores cantidades.

La aprobación definitiva del techo de gasto corresponderá al Pleno, en la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el 12 de noviembre.

Además, Pedro Herrero ha mantenido posteriormente una reunión con los miembros de la comisión del Consejo Social de la ciudad en la que ha presentado las principales directrices del Presupuesto municipal de 2020.

APROBACIÓN INICIAL A INICIOS DE DICIEMBRE

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil de Planificación y Recursos ha apuntado que se trata de uno de los primeros pasos de tramitación del Presupuesto de 2020, ya que este órgano consultivo emitirá un informe en "10 ó 15 días" para luego seguir el recorrido en Junta de Gobierno, presentación a los grupos, Comisión de Hacienda y, al Pleno, que Herrero espera que pueda debatir la aprobación inicial a primeros de diciembre e incluso a últimos de noviembre.

El equipo de gobierno espera poder tener las cuentas aprobadas definitivamente a principios de 2020.

Herrero ha añadido que se trata del primer presupuesto del actual mandato, por lo que reflejará los cambios organizativos de la nuestra estructura de gobierno, que ha pasado de ocho áreas a diez.

Ante el Consejo Social ha hecho una exposición inicial del contexto normativo, social y económico de la ciudad para ilustrar las directrices presupuestarias.

A continuación, se han explicado los distintos capítulos de gastos e ingresos, que como ha adelantado el concejal, se prevé que aumenten en torno a un 1,6 por ciento con respecto a 2019.