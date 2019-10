L'start-up valenciana Mr Jeff compra 'Entrenarme' per a desenvolupar el seu nou vertical de fitness

Aquesta start-up, creada el 2015 pels emprenedors Eloi Gómez, Adrián Lorenzo i Rubén Muñoz i que ja compta amb 500 empleats, va anunciar el juny passat l'evolució del seu model de negoci a nivell mundial per a convertir-se en una aplicació de servicis per a intentar fer més fàcil la vida de la gent.

Aquesta evolució es consolida mitjançant dos operacions corporatives vinculades al llançament dels dos nous verticals de la companyia, en els sectors de la bellesa i el fitness, que s'uneixen al tradicional negoci de la companyia, els servicis de tintoreria i bugaderia a domicili.

Gràcies a Fit Jeff es podran realitzar activitats en els seus centres propis així com contractar els servicis d'entrenadors personals de multitud de disciplines esportives, i un servici de bellesa i perruqueria, del que es començaran a obrir franquícies pròximament a Espanya, i que es denominarà Beauty Jeff, que aquest dimecres celebra en Argentina l'obertura del primer punt.

Jeff ha comprat Entrenarme i la seua plataforma 'SpaceFit', que passen a integrar-se dins de Jeff amb la denominació 'Fit Jeff'. 'Entrenarme' és una start-up valenciana liderada pels emprenedors Diego Moyá i Sebastien Borreani, l'activitat principal dels quals és posar en contacte usuaris i entrenadors personals.

Per la seua banda, el vertical de bellesa es desenvoluparà a través d'un acord de col·laboració amb Oh my Cut!, la cadena alacantina de perruqueries fundada per Kiko Medina. D'igual forma que amb Mr Jeff i Fit Jeff, els servicis de bellesa i perruqueria s'oferiran a través d'una marca pròpia, 'Beauty Jeff'.