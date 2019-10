Ana Rosa, sobre las vigilias veganas y los asaltos a granjas: "¿Por qué no llevan su filosofía y dejan a los demás en paz?"

Juan Carlos González, reportero del programa En el Punto de Mira de Cuatro, se ha pasado por el plató de El Programa de Ana Rosa para presentar su última investigación que se estrena la noche de este miércoles.

El reportaje, que lleva por título 'Guerra a la Carne', desgrana las acciones de grupos veganos de protesta organizados. Entre ellas aparece el asalto a una granja para denunciar las condiciones de vida de los animales, o una vigilia en un matadero, en la que los activistas se despiden de ellos antes del sacrificio.

Nada más ver las imágenes, Ana Rosa ha entrado directamente al trapo muy en su estilo: directo y polémico. “¿Por qué el que es vegano no lleva su filosofía y deja a los demás en paz?”, ha soltado la periodista.

“A mi me parece muy bien que se denuncie cuando a los animales no se les da el trato que merecen”, ha dicho Quintana, que, sin embargo, se ha mostrado muy crítica con la irrupción ilegal en la granja que se ha mostrado en las imágenes. “Yo tengo cantidad de amigos veganos, es su opción y me parece absolutamente respetable, posiblemente tengan razón en muchas cosas", ha comentado la comunicadora, que ha asegurado que los veganos "han pasado a la acción".

Tras pronunciarse la líder del espacio, el copresentador, Joaquín Prat, ha querido saber un poco más sobre el funcionamiento de las vigilias veganas. Según ha explicado el reportero, son para despedirse de los animales y darles "un último adiós, un consuelo”. “Lo único que hacen es plantarse en la puerta del matadero y esperar a que el camión pare", ha resumido el periodista de Cuatro.

En el montaje que se ha mostrado en directo, aparecían varios activistas visiblemente emocionados tras despedirse de los animales. "Solo con mirarle a los ojos tú ves un mundo en ellos, como toda su vida de tortura está ahí", ha expresado una de las activistas.

Al final, Ana Rosa ha desgranado su dieta, que ha resultado ser mucho más vegana de lo que parecía a priori. “No soy muy de comer carne, pero claro, tampoco pescado, tampoco leche, tampoco mantequilla… Viva el aguacate”, ha concluido.