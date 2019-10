Denuncian la falta de accesibilidad del restaurante MasterChef de Madrid y este lo niega: "Entran por la parte de atrás"

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) ha denunciado este miércoles la falta de accesibilidad del restaurante MasterChef de Madrid abierto en mayo de 2018 en la calle Velázquez 150 porque cuenta con dos tramos de escalera para acceder al mismo. Desde el restaurante, sin embargo, defienden a 20minutos que han tenido "muchos comensales" en silla de ruedas que acceden al mismo por la entrada principal del edificio y bajan en ascensor al restaurante, al que acceden "por la parte de atrás".

Desde Famma consideran, además, "copartícipe" a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (ADA), a la que acusan de "dejación de funciones" y "falta de control y supervisión" por haber permitido abrir un local nuevo sin cumplir la ley que vela por la eliminación de las barreras arquitectónicas. "No es entendible que se conceda una licencia para abrir una nueva actividad sin cumplir la ley de accesibilidad universal del 4 de diciembre de 2017. Esto demuestra la inoperancia de la ADA", ha reprochado el presidente de Famma, Javier Font.

Font ha explicado que "no existe ningún tipo de señalización" en el restaurante que garantice el acceso de forma segura y autónoma a las personas de movilidad reducida. "Se han visitado las instalaciones y además en el comedor hay una zona de mesas sobre un escalón a la que no puede acceder una silla de ruedas", expone.

Famma ha denunciado que para acceder al restaurante "únicamente puede ser a través de una escalera descendente en la que existe espacio suficiente para instalar una plataforma elevadora". Además, señalan que hay una "escalón de gran tamaño" en la puerta principal de acceso al local.

Respuesta del restaurante

Fuentes del restaurante MasterChef aseguran,a 20minutos que durante el último año y medio que llevan abiertos han dado de comer a "muchos" clientes en silla de ruedas que han accedido "por el edificio" donde se encuentra el local, sito en la calle Velázquez 150 y en el que también se ubica la embajada de Israel. Desde este edificio "cogen el ascensor para bajar a la planta -1 (el restaurante se encuentra en una planta sótano) y acceden por la parte de atrás".

Preguntado por esta versión, Font subraya: "Nos ratificamos en el estudio de nuestro arquitecto que está especializado en accesibilidad. No sé cómo les habrán dado de comer o bajado al restaurante, igual en volandas. Tendrán que explicarlo".

Este asunto surge tras las denuncias "por parte de los usuarios" de la falta de accesibilidad al restaurante del exitoso programa de televisión. A raíz de estas, Famma envió a su arquitecto para realizar un visionado y este no detectó señalización alguna y comprobó "de primera mano que no hay forma de acceder de manera autónoma y segura" al local, según ha relatado Font.

"Inacción de la Administración"

En un comunicado, la federación ha avanzado que emprenderá "todas la acciones legales que se encuentren a su alcance para revertir esta vulneración de derechos". Font ha aclarado que esta denuncia se remite al Consejo para la Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras (CPAySB) de la Comunidad de Madrid, que tendrá que trasladarla al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida. "Si el Consistorio no contesta, la denuncia vuelve a la Comunidad, que abriría el correspondiente expediente, que puede acarrear sanciones administrativas y económicas", abunda Font.

En este sentido, Font ha lamentado que "hasta el momento no ha habido ninguna denuncia sancionadora a ningún local no accesible porque las denuncias no han sido tramitadas" y ha criticado la "inacción de la Administración".