La caiguda d'un cotxe a la via entre Nules i Moncofa provoca retards i cancel·lacions de trens

20M EP

La caiguda d'un cotxe a la via entre Nules i Moncofa ha provocat retards i cancel·lacions en els trens que circulen per la línia entre Castelló i València, segons han informat fonts de Renfe. Així mateix, una dona ha hagut de ser atesa per una contusió en un braç, tal com ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).