La Ribera del Duero pasa "de refilón" por el conflicto de los aranceles estadounidenses

DO - Archivo

Sin embargo, Pascual ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press que todas las complicaciones comerciales a nivel mundial afectan, por lo que hay que tener en cuenta que al final "todo salpica", por lo que ha apuntado que no interesan este tipo de complicaciones.

Al mismo tiempo, el director general del Consejo Regulador de la Ribera del Duero, Miguel Sanz, ha puntualizado que, aunque haya DO afectadas y otras no, en general, la perjudicada es la categoría de vino español.

"Para que un consumidor compre Ribera del Duero, primero tiene que comprar vino español, entonces si la categoría de vino español se ve afectada, de una manera u otra, nos vamos a ver afectados todos, aunque el arancel no te afecte directamente", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Tanto Pascual como Sanz han asegurado que con Estados Unidos se mantiene una buena relación, con un 12% de las exportaciones en el país y en crecimiento. Sanz ha añadido que, sobre todo, están creciendo en valor, ya que la posición de Ribera del Duero es ir a un nicho de mercado "top", porque también te asegura de "vaivenes" que puede haber en el mercado.

"REINO UNIDO NO ES UN PAÍS OBJETIVO"

Respecto al Brexit y a sus posibles consecuencias, Pascual ha dicho que Reino Unido no es un país objetivo ni principal para el mercado de la Ribera del Duero, aunque todo lo que sea "poner palos en la rueda de la comercialización" acaba rebotando en algún momento, perjudicando al mercado en su conjunto.

Sanz ha añadido que el buscar nuevos mercados es una constante en la Ribera del Duero, por lo que no están tomando medidas excepcionales ni puntuales.

Al mismo tiempo, Pascual y Sanz han destacado que el objetivo de la DO es crecer en valor, y no "vender por vender", es decir, que buscan "calidad y no cantidad".

"Es cierto que el resultado que tenemos fuera es que los vinos de Ribera del Duero son considerados y queridos, pero con mucho más desconocimiento en el mercado exterior que en España", ha añadido Pascual.