Rocío Monasterio publica parte de su expediente académico y presume de buenas notas en Arquitectura

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha publicado en redes sociales parte de sus antiguos expedientes académicos de su etapa de estudiante de Arquitectura y ha presumido de sacar sobresalientes y matrículas de honor en alguna de las asignaturas, como la denominada Proyectos.

Lo ha hecho tras las informaciones publicadas por el diario El País que apunta a varios casos de presuntas irregularidades de su estudio de arquitectura en la compraventa de varios lofts en la capital. También apuntaba que firmó trabajos de arquitectura antes de tener el título y sin estar colegiada.

"Pues no se me había ocurrido sacar mis antiguos expedientes académicos... pero ya que estamos, ahí van. Sobresalientes y matrículas de honor en las asignaturas de proyectos hasta el final", ha aseverado la parlamentaria en su comentario en Twitter, que acompaña con la etiqueta #FakeNews.

En la certificación académica aparece una relación de asignaturas donde aparece con matrícula de honor la disciplina Proyectos I mientras que Proyectos II obtiene sobresalientes. También figura otra asignatura Análisis de Formas Arquitectónicas con matrícula de honor junto a una serie de materias que van desde la calificación de aprobado, notable junto a otras con sobresaliente.

Ayer, en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, lamentó que algunos medios de comunicación están "obsesionados" con ella y ha especificado que fue colegiada como arquitecta en el año 2009, al tiempo que ha insistido en que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados.

"Por ahí circulan fake news; yo soy arquitecta colegiada en el 2009 y he visto que algunos medios están obsesionados conmigo. En 2003 no era colegiada, soy del 2009 pero cuando quieran entramos en qué se necesita visado y qué no en determinadas obras", zanjó.

Por otro lado, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo solicitará a la decana del Colegio de Arquitectos, en calidad de arquitecto colegiado, que inste a la comisión deontológica a que "investigue las presuntas irregularidades/ilegalidades que haya podido ejercer la señora Monasterio en su ejercicio (no) profesional".