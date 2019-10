La Audiencia Provincial confirma la inadmisión de la querella contra Villacís por la sociedad que tenía con su marido

La sección número 7 de la Audiencia de Madrid ha confirmado la inadmisión de la querella de Izquierda Unida contra la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por la sociedad que tenía con su marido, Iuriscontencia S.L. Según el auto, fechado a 8 de octubre, ha desestimado dos recursos de apelación de la formación contra dos autos dictados por la Sala -uno del 21 de mayo y otro del 21 de junio- en los que inadmitió al querella.

IU acusaba a la líder municipal de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, la formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses ya que esta sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Madrid.

Audiencia Provincial confirma la inadmisión de la querella de IU contra Villacís por la sociedad que tenía con su marido

El texto "confirma ambas resoluciones" por lo que rechaza estos supuestos, no impone las costas a IU y añade que contra este auto "no cabe recurso en vía ordinaria". Detalla también que los hechos relatados en la querella "no son constitutivos de delito", al no aportar IU ningún hecho constatado de que Villacís hubiese realizado actividad bajo Iuriscontencia S.L. "desde accedió al cargo de edil del Ayuntamiento de Madrid", ya que el 1 de septiembre de 2011 se produjo su cese como administradora solidaria.

"No se señala la coincidencia temporal entre la actividad empresarial desempeñada por la querellada y su actividad política, al constar efectivamente el acuerdo de transformación de la mercantil a sociedad unipersonal en el año 2015", detalla el auto, que entiende que son "conjeturas la supuesta intervención" de Villacís en "asuntos en los que la querellada no consta que tuviera participación alguna".

Querella de Izquierda Unida



La querella criminal contra Villacís fue registrada por Izquierda Unida el 25 de marzo en Madrid, tras conocer que no había comunicado al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que era administradora solidaria de la sociedad luriscontencia, para incluirlo en su declaración de bienes.

IU Madrid detalló en su querella, presentada por el entonces edil Carlos Sánchez Mato, que hasta abril de 2018 no apareció en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad mercantil de Villacís y que no renunció a su cargo de administradora de este gabinete jurídico hasta marzo del año pasado, según consta, decían, en el registro mercantil.

En la querella detalló que el despacho, que representa a un sindicato policial (Unión de Policías Municipales), se querelló contra la concejal de Ahora Madrid -Rommy Arce-, y que la edil de la formación naranja había realizado actividades e iniciativas municipales relacionadas directamente con la Policía Municipal, lo que supone "indicios claros" de un conflicto de intereses e incompatibilidades de su cargo.

Por ello, consideraba que la ahora vicealcaldesa había vulnerado el artículo 441 del Código Penal, que contempla multas de seis a 12 meses y su suspensión de cargo público de dos a cinco años, extremo que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado.