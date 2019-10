Josele Román, en la ruina y sin trabajo: "Se me acaba el dinero"

Josele Román no está pasando su mejor momento. La actriz acudió este martes a Sálvamepara hablar de su delicada situación profesional y personal.

A pesar de ser una actriz muy famosa y haber trabajado en multitud de películas y series, ahora mismo se encuentra en paro: “Siento agobio de que se me acaba el dinero”, dice desesperada la intérprete.

Josele relata así su situación: "A mí lo que me falta es trabajo porque yo tengo una pensión, pero pago mucho dinero de luz, como todo el mundo. Estoy bien de salud y de todo, pero estoy mal de dinero".

"Vivo prácticamente en el campo. Tengo mi jardín, me gusta la naturaleza y los animales. Yo lo que hago cuando no trabajo es crear, escribir, si se me ocurre una canción la hago, aunque luego no se oiga", resume Josele.

Ante esta situación, lejos de hundirse, Josele mira al presente y al futuro con optimismo y, plena de facultades, está deseando volver a trabajar. De hecho, ha escrito una miniserie de cinco capítulos y está la espera de que un productor empiece a grabarla. También ha participado recientemente en la serie de Telecinco Señoras del (h)AMPA.