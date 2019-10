Gabriel, en 'First dates': "Soy militante de Vox, monárquico, taurino y un incomprendido en el amor"

Lo que First dates unió, que las ideologías no lo separen. Eso es lo que debieron pensar Marga y Gabriel este martes en el programa de Cuatro, ya que ambos estaban en extremos opuestos en política, pero no impidió que tuvieran una segunda cita.

La primera en llegar fue Marga, que le reconoció a Carlos Sobera que "soy profesora de inglés y mis alumnos me llaman 'la correcaminos' porque siempre voy corriendo porque llego tarde".

Gabriel, su cita, dejó muy clara su ideología y sus preferencias: "Soy militante de Vox, monárquico, taurino y un incomprendido en el amor. Mi prototipo de mujer a la hora de expresarse, hablar y comunicar es Rocío Monasterio. Como prototipo de mujer que me guste su físico, es Elsa Pataky".

Durante la cena, el tema político fue uno de los que trataron, pero pese a que Marga admitió que era de izquierdas, en la decisión final no pesó su ideología, pero sí una curiosa coincidencia: "¡Madre mía! Tienes la misma letra eme que yo en la palma de la mano", afirmó la profesora de inglés.

"La tiendo la mano para que, si ella quiere, podamos salir juntos del programa", señaló Gabriel. "Lo acepto, me parece muy bien y tendría una segunda cita con él", concluyó Marga.