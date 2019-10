Nicky Jam, en 'El hormiguero': "Me hice famoso para que mi madre me pudiera encontrar"

En una semana en la que El hormiguero predominarán la política y la música por sus invitados, este martes fue el turno de la segunda opción con la visita del cantante Nicky Jam.

El puertorriqueño acudió al programa de Antena 3 para presentar su séptimo álbum de estudio, titulado Íntimo, que sale a la venta el próximo 1 de noviembre. También habló sobre su nueva gira mundial, Íntimo Tour, que tendrá una parada en el Wizink Center de Madrid el 31 de octubre.

El viernes sale el nuevo disco de @NickyJamPR, “Intimo” y pasado mañana dará su mejor concierto en el @WiZinkCenter de Madrid #NickyJamEHpic.twitter.com/vQhKvadC8H — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2019

Pablo Motos repasó con el artista su dura infancia, ya que también hablaron del documental de Netflix en el que ha participado, El ganador, donde cuenta su paso por la cárcel, su adicción a las dragas y al alcohol: "Puedo decir que llevo 10 años limpio", afirmó Jam.

El cantante contó que "creo que tomaba drogas por no haber tenido a mi mamá, con la que me reencontré a los 30 años. Quería estar con ella y muchas de las cosas que hice en la música fueron porque pensé que, si me hacía famoso y ella me veía, me encontraría". Y añadió que "fue exactamente lo que pasó".

Continuó contando que "fui a hacer un show a la República Dominicana y mi guardaespaldas me dijo que había una señora fuera diciendo que era mi madre. En ese momento mi corazón estalló y le dije que esa era mi mamá y que la trajera".

El tema de las drogas había rodeado su familia durante mucho tiempo, pero tras el reencuentro "ayudé a mi mamá a salir de ellas porque era adicta, y a mi papá también. Fui yo el que rompió las cadenas y toda la familia se arregló", comentó Jam.

El cantante también comentó que lleva 38 tatuajes en el cuerpo y que algunos no tienen sentido porque "me los hice en la cárcel"; como fue la dura rehabilitación de las drogas porque "un médico me dijo que tenía dos opciones: morirme o quitarme"; recordó la historia en la que Daddy Yankee y él estuvieron a punto de ser asesinados; o que el reloj que llevaba durante el programa "vale unos 350.000 euros, pero hay una versión más barata de unos 30.000", señaló.