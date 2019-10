Jorge Javier Vázquez anuncia que tendrá que volver a ser operado

Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros estrella de Telecinco, sufrió un ictus en marzo que le obligó a estar un tiempo de baja. Tal y como explicó el presentador de GH VIP, a principios de septiembre acudió a hacerse una prueba para saber si tendrá que volver a pasar por quirófano. Desgraciadamente, parece que el famoso rostro de Telecinco sí deberá ser operado de nuevo.

Así lo ha anunciado este martes en su cuenta de Instagram: "Después de una prueba muy esperada, me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre", ha comunicado Jorge Javier Vázquez. "No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", ha continuado, quitándole hierro al asunto. Junto al texto, el presentador ha publicado una foto de su brazo con una vía.

Aunque lo ha contado con entereza, la noticia de una posible operación le cayó como un jarro de agua fría en su momento. "Cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado. Sin ganas", explicó el pasado miércoles en su blog de Lecturas. "No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional".

"Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme, pero la prueba llega en el momento oportuno. La tengo el martes y ahora sé que puedo aceptar lo que venga", confesó. Por lo tanto, parece que le fue más fácil digerir la noticia de que deberá ser operado de nuevo en diciembre.