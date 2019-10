Comunicació dels Ports defèn la legalitat de les ajudes rebudes i "perseguirà" les "difamacions" del PP

El grup empresarial ha emès un comunicat després que el Jutjat d'Instrucció número 4 de València haja citat a declarar el 10 de desembre, en qualitat d'investigats, Francesc Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions i germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, i al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

La citació es produeix arran de la querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a les mercantils, que segons els 'populars', "han rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 per a ajudes al foment del valencià sense cap tipus de control".

Segons asseguren les mateixes fonts, Comunicació dels Ports "va concórrer a les subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social aportant tota la documentació preceptiva i complint tots i cadascun dels requisits establits en la normativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport".

"Ho va fer, igual que desenes d'empreses de comunicació de la Comunitat Valenciana, que han rebut aquestes subvencions, assignades en funció de barems establits amb anterioritat, fixats amb criteris objectius i coneguts per tots els sol·licitants", han indicat.

A més, agreguen que "cap de les desenes d'empreses -la pràctica totalitat de mitjans d'informació de la Comunitat Valenciana- que ha rebut aquestes ajudes d'estímul al teixit comunicatiu en valencià ha sigut qüestionada legalment i administrativament en totes les edicions realitzades des del 2015, en les quals s'han atorgat fins ara un total de 464 ajudes".

"Doncs bé, fins a hui, no només no s'ha pogut demostrar ni acreditar mínimament cap de les afirmacions difamatòries abocades a aquesta empresa, sinó que, com s'està veient en el procediment Contenciós-Administratiu plantejat pel Partit Popular, Comunicacions dels Ports SA ha sigut comprovada i fiscalitzada fins a en tres ocasions sense que haja sorgit la més mínima excepció, com van manifestar tots els testimonis proposats pel PP", han incidit.

"ÚS INJUST DEL PP" DE LA JUSTÍCIA

Per açò, des de l'empresa critiquen "l'ús injust per part del PP d'instàncies judicials, administratives o fins i tot legislatives, amb finalitats únicament polítiques, difamant a Comunicació dels Ports SA, així com al seu conseller delegat".

El grup explica que Francesc Puig "és posseïdor de menys del 5% de les participacions socials de Comunicacions dels Ports SA" i "en cap cas té el control des del punt de vista mercantil o societari". En l'actualitat ostenta el càrrec de conseller delegat a instàncies del consell d'administració, per la qual cosa les informacions que vinculen aquesta empresa com a propietat del "germà de (Ximo) Puig són totalment falses".

"Es fa constar també que des de la fundació de Comunicació dels Ports SA mai s'han repartit dividends, complint així un dels seus compromisos, que "no és un altre que el de complir la seua funció de servici a la societat, com demostra la falta d'interés lucratiu dels accionistes de la mercantil des de la seua fundació".

AFIRMACIONS "TOTALMENT FALSES"

Comunicació dels Ports lamenta que des de fa un temps està sent objecte d'"injúries, calúmnies, informacions falses, inexactes i difamatòries per part del Partit Popular, que atempten contra la imatge de l'empresa i els seus professionals davant l'opinió pública". Així, insisteix que les afirmacions dels 'populars' són "absolutament falses, no havent-hi mai pogut acreditar cap" d'elles.

Segons expliquen des de l'empresa, es va constituir l'any 1988 i ha tingut sempre com a objectiu i compromís el foment, l'ús i la cura del valencià en les comarques de l'interior de Castelló, sent el cent per cent de tota la seua producció en aquesta llengua.

A més, el seu accionariat està integrat per més d'un centenar de socis, "membres de la societat civil de les comarques del nord de Castelló", i és l'únic grup de comunicació que gestiona mitjans amb llicència administrativa des de la zona. Disposa de llicències de ràdio i televisió (Els Ports Ràdio, des de finals dels 80 i Nordtv, des de la primera adjudicació de concessions de TDT del govern del PP), així com mitjans escrits (setmanari comarcal Notícies, des de fa 26 anys) i un diari digital (comarquesnord, des de fa deu anys).

"El compromís des de la seua fundació sempre ha sigut el de dotar a les comarques d'interior del nord de Castelló, progressivament despoblades i desfavorides per les diferents administracions, de mitjans de comunicació oferint un servici bàsic per a la seua vertebració", han agregat les mateixes fonts.

A més, han indicat que "és públic i notori l'èxit d'aquest model, havent obtingut reconeixements en instàncies i institucions de caràcter europeu i nacional o universitari".