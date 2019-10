Un curt valencià que denuncia les condicions en els CIE rep tres premis en una setmana i opta als Goya

Així, s'ha fet amb el Premi al Millor Curtmetratge del veterà certamen valencià Quartmetratges; el segon guardó al Millor Curtmetratge en el Festival de Cinema de Madrid; i amb el Premi del Públic en el Festival Protesta de Vic.

'MAKUN (No llores)' pretén endinsar l'espectador "allí on jutges i advocats, ONG i periodistes no aconsegueixen passar quasi mai: els Centres d'Internament d'Estrangers, denunciats sovint per vulnerar els Drets Humans però vetats a la comprovació d'aquestes denúncies".

El cineasta Emilio Martí López, que té obres premiades com 'Desanimado' (2011) i 'Marhaba' (2017) ha pogut accedir a un "immens arxiu de milers d'imatges documentals d'un CIE a les quals ha donat vida: són els milers de dibuixos i escrits deixats per mans anònimes en les parets del CIE de Fuerteventura, hui en desús, però que va albergar durant anys milers de persones, per damunt del seu nivell d'habitabilitat".

Així, el curtmetratge aprofundeix, durant 30 minuts, en les "lamentables condicions de vida denunciades per presos i ONG (com el Servici Jesuïta Migrant, CEAR o Amnistia Internacional), contrastant els somnis de les persones que migren en busca d'una vida millor, amb el malson en la qual es converteix la seua arribada a Espanya", expliquen els responsables de la producció en un comunicat.

La cinta anima amb tècniques tradicionals i digitals els dibuixos trobats en aquest CIE canari, dibuixos que les artistes valencianes María Jesús González i Patricia Gómez van guardar en el seu enorme arxiu artístic 'À tous les clandestines', i que Emilio Martí va anar trenant amb les històries orals de Thimbo Samb, Vivian Ntih i Mor Diagne: "relats de mobilitat humana, plenes de dificultats, de persones que han aconseguit créixer i integrar-se en les societats que, a contracor a vegades, els han acollit", afigen.

'Makun' ha passat per festivals específics del gènere d'animació, com l'ANIMAC (Lleida), però també ha sigut guardonat amb premis al Millor Documental a Buenos Aires, Colòmbia, o en els Premis Pávez, i la passada setmana, ha guanyat el Premi al Millor Curtmetratge del veterà certamen valencià Quartmetratges; el Segon Premi al Millor Curtmetratge en el Festival de Cinema de Madrid; i el Premi del Públic en el Festival Protesta de Vic.

ESTRENA AMERICANA

Les pròximes passades de MAKUN seran ja al novembre als EUA (premiere americana en el Festival de St. Louis), Alcalá de Henares (ALCINE), Menorca (Menorca DocFest) i en la ciutat de València (La Cabina).

Així mateix, l'obra comença ara el seu periple cap als Goya, nominat com a Millor Curtmetratge Documental, per a difondre una realitat a penes accessible, la dels Centres d'Internament d'Estrangers.

El treball compta amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura a través de les seues ajudes a la producció audiovisual, À Punt, Amnistia Internacional i el festival Abycine.