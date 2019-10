Críticas a Fnac por cancelar los pedidos de los Huawei P30 Pro vendidos a 130 euros por "un error informático"

Fnac hizo este lunes una promoción nunca vista: el nuevo Huawei P30 Pro por tan solo 129,90 euros. Sin embargo, este precio fue ocasionado por un "error informático", ya que el smartphone cuesta en realidad 699,90 euros. Rápidamente, la tienda de tecnología corrigió el fallo, pero aún más rápidamente, cientos de clientes se percataron de esta oferta y compraron el producto, ocasionando que las existencias de este teléfono se agotaran en pocas horas.

La compañía ha cancelado los pedidos que se realizaron, ha pedido disculpas y, tal y como ha comunicado en su cuenta de Twitter, están "informando ya a los compradores del precio real del producto".

Estamos informando ya a los compradores del precio real del producto (699,90€ / 684,90€ para socios Fnac), y ponemos a nuestro departamento de Atención al cliente a su servicio.https://t.co/gQ1Jume3go — Fnac España (@Fnac_ESP) October 28, 2019

Aun así, no cesan las críticas de los clientes afectados e incluso han convertido a la tienda en trending topic. "A mí me habéis indicado falta de stock y ahora mismo vuestra página tiene stock disponible. ¿Algo que decir?", ha reprochado un usuario, alegando que el motivo que se les está dando para cancelar el pedido no es otro que la falta de existencias.

A mi habéis indicado falta de stock y ahora mismo en vuestra página tiene stock disponible. ¿Algo que decir? #afectadosfnac — Sr. Enri (@Enri_Loz) October 28, 2019

Si teneis stock debeis mandarlo o inventar otra escusa, para colmo os habeis quedado 2€ de cada nuevo socio que no quiere serlo. pic.twitter.com/uw5qaNk4T4 — julian prado ruiz (@julianpradoruiz) October 28, 2019

¿Eres uno de los #AfectadosFnac? Súmate a la plataforma de FACUA. https://t.co/j2flf21ZSk. — FACUA (@facua) October 29, 2019

SÍ sÍ, también informáis por mail que es error de precio y por web que no hay stock y bien que se puede adquirir a otro precio superior.QUIERO MI MOVIL. HUELE A @facua Y @confianzaonline#afectadosfnac#queremosnuestropedido@Fnac_ESP@CAC_Fnac_ESP MENUDA ESTAFA!!! — Javier Corrales (@jacorral007) October 28, 2019

No es la primera vez que una tienda comete un error de este tipo, promocionando un producto a un precio exageradamente bajo a causa de, como suelen decir, un "fallo informático". El pasado mes de julio le sucedió a Alcampo al vender un modelo de PS4 a la irrisoria cantidad de 1 céntimo. Y en mayo, Delltuvo el mismo problema con unos ordenadores portátiles valorados en 999 euros que ofertaron a 29 euros.

En este tipo de casos, es importante leer las condiciones de cada empresa para saber si se puede reclamar con la ley en la mano. La legislación establece que el vendedor ha de cumplir con la venta siempre y cuando el error de precio no tenga una diferencia irreal, una norma que deja la puerta abierta a este tipo de errores.