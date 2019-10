Cristina Pedroche demanda cariño el día de su cumpleaños: "Me gusta que me feliciten, si no, me siento como mal"

Archiconocida por sus múltiples labores dentro y fuera del mundo de la televisión, la popular Cristina Pedrochecelebra este miércoles su 31 cumpleaños. Un día muy especial para la mujer de Dabiz Muñoz que, a buen seguro, hoy festejará junto al chef, con el que recientemente celebró el cuarto aniversario de su matrimonio.

"En vuestro cumpleaños, ¿sois de los que quieren pasar desapercibidos o de los que quieren protagonismo? Yo solo os quiero recordar que el miércoles día 30 es mi cumpleaños. Luego no digáis que no me felicitasteis porque no lo sabíais o porque se os olvidó. Lo iré recordando más veces", advirtió la colaboradora. También reconoció en un story: "Me gusta que me feliciten, si no, me siento como mal".

La madrileña, originaria del humilde barrio de Vallecas, atraviesa un momento dulce de su vida. No solo en el apartado personal, en el que forma un binomio inexpugnable junto a su marido, sino también en el ámbito profesional. Uno de sus últimos proyectos vio la luz hace escasas semanas, cuando estrenó sección en El Hormiguero de Pablo Motos.

Un debut que se produjo con Pedroche colgada del techo y criticada en las redes. Algo que, sin embargo, no es nuevo para la colaboradora, acostumbrada a recibir comentarios de todo tipo a través de sus perfiles en redes sociales.

Precisamente, esta situación fue denunciada por la propia Pedroche esta misma semana, cuando sacó a la luz el acoso al que es sometida prácticamente a diario. "Me da pena, la verdad", escribió la presentadora, en referencia a uno de los miles de mensajes que recibe.

Porque el ‘fenómeno Pedroche’ parece no detenerse en Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores. Una red social cuya temperatura ha subido en más de una ocasión. La publicación de diferentes fotografías, como el día que protagonizó un espectacular ‘topless’ o su instantánea desnuda en la cama, son solo algunos ejemplos.