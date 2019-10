La Felib censura que el Govern haya rechazado todos los proyectos municipales para financiar con el ITS

Según ha dicho Salas, no están "para ir haciendo trabajo que luego no se tendrá en cuenta". "La esencia de impuesto pasa por repercutir, de forma positiva, sobre los municipios donde se recaban", ha dicho.

Este martes, Negueruela ha informado sobre la financiación de 68 proyectos del ITS que se iniciarán el año 2020 y que se financiarán mediante una partida de 104,9 millones. Entre otros proyectos destacan la ampliación del metro hasta el Parc Bit o la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La secretaria general de la Felib, Neus Serra, ha censurado que el proceso para elegir los proyectos que se subvencionarán con el ITS "ha sido poco transparente" y "ha resultado una pérdida de recursos humanos y económicos para muchos ayuntamientos".

Por este motivo la entidad que representa a los ayuntamientos han emitido el voto en contra de los proyectos presentados a la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (CITS).

"No deberían hacernos perder el tiempo, si no han de contar con los municipios que cambien la ley", ha dicho Serra, antes de recordar cuando se abrió el plazo para presentar proyectos en verano los ayuntamientos "estaban bajo mínimos de personal".

Desde la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), su presidente, Jordi Mora, ha expresado su desacuerdo con la destinación de los fondos del ITS. "Estamos engañando a los turistas. Los fondos deben dedicarse a paliar los efectos que genera el turismo en nuestro ecosistema", ha señalado.

Sobre los proyectos, Mora ha dicho que "hacer una escuela o VPO no es sostenibilidad, ni medio ambiente": "Pimem siempre ha defendido y defenderá la aplicación de la 'ecotasa' (nombre popular por el que se conoce al impuesto) ya que es un impuesto que no grava a las personas físicas ni a las empresas". Ahora bien, el ITS "no puede utilizar para cubrir los gastos corrientes del Ejecutivo", ha censurado.