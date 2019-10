Echávarri, exalcalde socialista d'Alacant, inhabilitat pel 'cas Comerç'

La Secció Tercera de l'Audiència d'Alacant ha condemnat l'exalcalde socialista d'Alacant, Gabriel Echávarri, a huit anys i sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació pel fraccionament de contractes en campanyes de promoció en el Nadal de l'any 2016, en el conegut com a 'cas Comerç'.

Així mateix, i pel mateix tipus penal, condemna a set anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic el seu ex-cap de Gabinet, Lalo Díez, i a huit anys i sis mesos el seu assessor en Comerç, Pedro de Gea. La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, no és ferma i cap recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el termini de deu dies.

La sala considera provat que entre el novembre i el desembre del 2016 es va contractar des de Comerç, la regidoria del qual també ostentava Echávarri, sota la figura de contracte menor, 25 operacions amb diferents empreses per valor de 189.762 euros, "produint-se el fraccionament, deliberat i reiterat pels acusats, dels objectes de les prestacions a fi d'eludir la normativa vigent en matèria de contractació administrativa", que obliga a respectar els principis de "publicitat i concurrència en nou d'ells".