10N.- Más País se compromete a llevar las reivindicaciones del sector del olivar de Málaga al Congreso

Páez visitó este lunes las instalaciones de Dcoop en Antequera y mantuvo una reunión con su presidente y gerente, Antonio Luque donde se abordó la problemática de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos españoles, el aceite entre ellos.

"Se trata de un veto indirecto al aceite envasado en España, pues el aceite a granel no está sometido al arancel del 25 por ciento", ha explicado, al tiempo que ha criticado la "deficiente negociación de la Unión Europea en general y de España en particular, que tras las amenazas del país americano no ha intentado llegar a acuerdos comerciales con USA". En este sentido, ha recordado que España es importador de productos americanos como los frutos secos, cacahuetes y otros.

Asimismo intercambiaron impresiones "sobre una de las amenazas fundamentales: los bajos precios que atenazan al sector y perjudican a los agricultores, fundamentalmente a los pequeños y medianos". Se ha adoptado por parte de la Unión Europea el mecanismo del almacenamiento privado, "pero se ha convenido en que necesario articular sistemas más ágiles y autorregulados por el sector".

Páez ha apuntado la reivindicación de la revisión de los precios de referencia y la urgencia de arbitrar mecanismos de amortiguación de precios, además de abordar la necesidad de modernización de las explotaciones de olivar tradicional para que mantenga su competitividad "pero orientado hacia la fijación de la población en el territorio".

"Existe una amenaza creciente del olivar intensivo de regadío patrocinado por fondos de inversión que, desde luego, no están preocupados por la economía agraria, sino por la especulación y el desmantelamiento del cultivo tradicional", ha indicado la candidata.