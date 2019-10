Grezzi s'absentarà finalment de la Comissió d'Investigació de l'EMT quan declare algun treballador

El regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València i president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Giuseppe Grezzi, s'absentarà de la Comissió d'Investigació sobre el frau de 4 milions d'euros en l'entitat quan comparega un treballador, segons han confirmat fonts de Compromís.

Les mateixes fonts han qualificat, en declaracions a Europa Press, la decisió de l'edil d'"acte de generositat" amb la finalitat de que la Comissió d'Investigació es desenvolupe "sense més dilacions ni traves per part de ningú".

La intenció, continuen, és "no donar cap excusa a l'oposició per a tancar la investigació en fals". En aquest sentit, recorden que són "els primers que volen saber què és el que ha passat en el frau contra l'EMT i amb l'objectiu fonamental de recuperar els diners defraudats".

"Sensibilitat"

Des de la coalició assenyalen que quan es va crear la Comissió es va aprovar un reglament en el qual es deia que tots els membres del Consell d'Administració serien membres de ple dret de la mateixa.

Malgrat açò, el propi Grezzi ja va anunciar que tindria "la sensibilitat necessària per a absentar-se de la comissió quan declararen treballadors de l'empresa que es pogueren sentir incòmodes i tenint en compte que altres es puguen sentir amb més garanties si ell estava".

Tots els representants dels grups en la comissió de treball que investiga el frau en l'EMT van votar a favor que Grezzi s'absentara en el moment de compareixença dels empleats, a excepció de Compromís i inclòs el PSPV, la qual cosa va provocar que el vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, arribara parlar de "crisi de govern".

Ahir mateix, la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, negava que hi haguera una crisi i feia una crida a la calma. Ara, el regidor Grezzi ha optat per absentar-se de la comissió perquè l'òrgan puga desenvolupar el seu treball "sense més dilacions ni traves per part de ningú".