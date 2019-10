Air Nostrum assegura que el conveni d'ajudes respecta la legislació i recorda que el BEI va recolzar el projecte el 2017

Així ho han indicat fonts de la companyia davant l'obertura d'investigació oberta per la CE després de la denúncia de Ryanair sobre les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana "per al desenvolupament d'un projecte estratègic de caràcter sostenible en el sector aeri, en el marc de l'establiment del pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià".

Air Nostrum s'ha reafirmat que el conveni d'ajudes pel qual s'ha obert aquesta investigació "respecta tota la legislació autonòmica, nacional i comunitària" i que el pla de renovació de flota que està duent a terme "implica la substitució d'avions antics per aeronaus de nova generació més eficients tecnològica i mediambientalment".

En aquesta línia, subratlla que el BEI "ja va recolzar aquest projecte al juliol del 2017, aprovant línies de crèdit basades en la reducció de les emissions de CO2 i el menor consum de carburant dels nous avions que estan substituint progressivament els CRJ200 i CRJ900 en la flota d'Air Nostrum".

A més, assenyala que la pròpia CE precisa que l'examen preliminar iniciat "no prejutja de cap manera el resultat" i, de fet, subratlla que altres investigacions similars "s'han resolt de forma favorable".

"El sector del transport ja ha comptat amb aquest tipus d'ajudes dissenyades per a afavorir inversions que minimitzen l'efecte mediambiental en les seues flotes", ressalta Air Nostrum, que afig que, fins al moment, "no ha cobrat cap de les ajudes autoritzades".