Marzà destaca que enguany 341 joves tenen beca acadèmic-esportiva per a compaginar estudis i rendiment esportiu

Sobre aquest tema, el conseller Vicent Marzà ha ressaltat que "cada vegada s'equilibra més l'adjudicació d'ajudes a xics i xiques". Així, aquesta convocatòria hi ha 156 esportistes dones i 185 homes.

Aquesta línia d'ajudes, impulsada per Esport de la Generalitat des de l'any 2016, té com finalitat recolzar i acompanyar els esportistes que realitzen "un gran esforç" per a compaginar els estudis amb les competicions i els entrenaments del dia a dia, i es premien els seus èxits i resultats esportius amb ajudes econòmiques que oscil·len entre els 500 i els 2.500 euros.

"Respecte a l'any passat, s'ha augmentat el nombre de beneficiaris en un 13%, és a dir, 41 esportistes més, entre els quals destaca la inclusió de cinc noves modalitats esportives de 42 esports diferents, gràcies a l'increment considerable de pressupost que s'ha realitzat des de la primera convocatòria d'ajudes el 2016, quan la inversió va ser de 100.000 euros.

Els últims anys, la quantitat de les beques acadèmic-esportives ha augmentat fins als 350.000 euros d'aquesta convocatòria d'ajudes, un 250 % més", ha comentat el conseller Marzà.