Cruz Oval solo admite "desencuentros" con los sindicatos y afirma que el calendario de la OPE era "estimativo"

"No podemos permitirnos ese lujo y tenemos poco tiempo, hasta el 12 de diciembre", ha comentado en la sesión de control, detallando que se trata de un total de 107 procesos selectivos que permitirán "estabilizar" a 7.198 trabajadores, entre los que se encuentran 1.039 médicos especialistas, 527 médicos de familia, 1.604 de Enfermería, 1.604 auxiliares de enfermería y 664 administrativos.

Según la consejera, no se trata "de una oferta normal", y por eso agradece el "sobreesfuerzo" de la Dirección General de Recursos Humanos ante la "falta de actividad" del anterior Ejecutivo. "Vamos a para repararla lo antes posible", ha agregado.

Ha dicho también que en la mesa sectorial hay seis sindicatos "y la opinión no es idéntica", y ante la situación actual, ha apuntado que "hay dos maneras de enfrentarse, actuando o no haciendo", y en 2018 ya se perdieron 312 plazas "porque no interesaba sacar una OPE para no generar conflicto con los sindicatos". "Negociaremos hasta la extenuación", ha destacado.

Asimismo, ha comentado que "no hay retraso", tal y como recogen las propias actas de la mesa sectorial, ni "diálogo roto" con los sindicatos sino "desencuentros normales" en una negociación de esta magnitud.

"No haciendo nada no hay problema, por eso perdieron las 312 plazas de facultativo, porque llegaban las elecciones y no querían tener conflicto, sino paz social, nosotros actuamos nosotros de manera responsable", ha subrayado.

Miguel Ángel Ponce, del Grupo Popular, ha criticado a la consejera por romper los acuerdos con los sindicatos mayoritarios, que la han descartado como interlocutora debido a su "actitud", resaltando que los médicos "estaban ilusionados y estudiando" y ahora "se han cambiado las normas del juego".

LA CONSEJERA "NO ES DE FIAR", SEÑALA CC

José Alberto Díaz Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que la huelga "es un riesgo grave" que afecta a "gran parte" de la población, y citando a los sindicatos 'rebeldes', ha dicho que la consejera es "soberbia" y "no de fiar", porque les ha engañado.

En esa línea, ha comentado que "la batería de la varita mágica se le ha apagado en 100 días" por lo que debe "bajar del pedestal" y tener un "diálogo efectivo" con los sindicatos.

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha apuntado que "no se pueden garantizar derechos" si entre marzo y agosto no se convocó ninguna mesa para establecer las acciones del calendario, compuesto por un total de 107 procesos, a razón de más de 20 por mes.

"Este no es el mejor escenario, y se debe a la desidia del anterior Gobierno de Canarias, que ha generado inquietud entre los trabajadores", ha indicado.