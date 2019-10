Verónica Pérez avisa de "impagos" de la Junta al sector de la dependencia y critica la "falta de compromiso"

Según el PSOE, la presidenta de la asociación, Mercedes Antúnez, les ha trasladado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del actual Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por Vox, "no ha abonado" a la entidad el coste que le corresponde de las plazas del centro con relación al mes de agosto, lo que deja a la asociación "en una situación económica muy delicada".

"El mes de agosto el centro cierra, pero las nóminas y todos los gastos hay que afrontarlos. Hasta ahora, la Junta de Andalucía pagaba a las asociaciones ese mes el 80 por ciento del coste de la plaza, pero este año por primera vez no han abonado nada", ha denunciado la presidenta de la asociación, quien ha dejado claro que no es un "problema específico de Mater et Magistra, sino de todo el sector".

La secretaria general del PSOE de Sevilla ha anunciado al respecto que el grupo parlamentario socialista va a impulsar iniciativas en la Cámara andaluza "para exigir a la Junta que cumpla con las entidades que prestan servicio a las personas con dependencia, que están viviendo una situación muy grave por la falta de compromiso de un Gobierno que se muestra impasible e insensible ante cualquier problemática social, ya sean los comedores escolares o las asociaciones que atienden a personas con discapacidad intelectual".

"El impago del mes de agosto ha colocado a la plantilla de esta asociación en una situación complicada y está provocando mucha inquietud e incertidumbre a las familias", ha asegurado la dirigente provincial socialista.