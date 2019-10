Pilar Rubio no descarta volver a tener hijos con Sergio Ramos

Hasta ha publicado un libro sobre quedarse embarazada. Pilar Rubio es toda una experta en estas lides porque su amor por Sergio Ramos, como han demostrado este año con su espectacular boda y porque tienen tres hijos en común, no conoce límites. Incluso está abierta a otro bebé más.

La colaboradora televisiva ha pasado por el plató de Un año de tu vida, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur, y allí ha hablado de diversos temas, repasando su trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad.

Rubio repasó las razones de su éxito y ella no dudó en responder: "Todos los que queremos algo tenemos que ponerle muchas ganas y mucha energía. Tienes que salir, demostrar día a día y no quedarte nunca con las ganas".

Rememorando sus comienzos en Sé lo que hicisteis..., la actual colaboradora de El Hormiguero puntualizó que aunque tiene "recuerdos muy bonitos", ahora "ya ha pasado" y está "en otra fase". "He pasado mucho frío", comentó metafóricamente hablando.

Pilar Rubio también quiso hablar del libro que tiene y que materializó mientras era madre de sus tres retoños con el capitán del Real Madrid. "Escribí un libro para cuidarte durante y después del embarazo. Cuando me quedé embarazada yo quería volver a ser la que era antes. Me informé de todo. Fui haciendo caso a médicos y profesionales. En el segundo embarazo ya me sentí preparada para transmitir a la gente mi experiencia", analizó.

"[Ramos] tiene 33 años pero también requiere cuidados. Duermo poco"

Toñi, que inquirió a Rubio sobre cómo lo hace para conciliar su vida laboral y maternal (pregunta que no se le suele hacer a su marido), recibió una contestación sobre la rutina de la -ahora- también influencer.

"A veces uno tiene mocos, el otro tiene deberes. Son niños y te apetece estar con ellos. Intentar conciliar no es sencillo. Me levanto a las seis o siete de la mañana para poder entrenar yo cuando están dormidos", reveló.

Acto seguido, eso sí, tuvo a bien bromear sobre las necesidades de Ramos, que para ella es como otor hijo: "Luego tengo al mayor, que tiene 33 años pero que también requiere cuidados". "Duermo poco", dijo antes de reírse.

Fue entonces cuando aseguró que aceptaría que viniese otro más a la familia. U otra más... "Si viene otro, viene otro. Me daría igual que fuese niña o niño. Si es niño, ya llevo un camino hecho. Las niñas cuestionan más todo", comentó sonriente.

Igualmente pudo contar que no se había planteado ser madre antes de conocer al futbolista sevillano: "Nunca me lo había planteado porque en este trabajo viajas mucho, no tienes un horario. Esa inestabilidad no me daba fuerzas para tener un hijo. No me veía".

Con esa naturalidad admitió que entiende "poco de fútbol" pero que admira a su marido. "Sé todo el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás. Llega de entrenar y vuelve a entrenar otra vez", desveló.

Pilar Rubio también admitió que no le gusta el reguetón, que Ramos "toca y canta bien", por lo que se ha vuelto "transigente" aunque cuando su marido llega a casa está escuchando grupos como Antrax, Pantera o Metallica.