UGT y CCOO alertan del bloqueo del convenio en el sector de la dependencia y llaman a la movilización

Así lo han señalado la secretaria del sector de Servicios Sociales de FSP-UGT Aragón, Angélica Mazo, y la secretaria general de FSS-CCOO Aragón, Delia Lizana, en una rueda de prensa, este martes.

Mazo ha explicado que las organizaciones sindicales hicieron una propuesta "seria y realista" con incrementos retributivos que llevarían a que, para el año 2021, ninguna trabajadora cobrase por debajo de los mil euros en 14 pagas anuales.

La proposición incluía también una disminución de la jornada laboral anual y un avance en permisos y licencias que, según ha asegurado, "no se han modificado desde hace más de diez años". Frente a esto, ambas responsables sindicales han detallado que la respuesta de la patronal es "regresiva" puesto que no ha presentado ninguna modificación respecto a la ofrecida hace un año.

Por esto, han considerado que las empresas buscan "perpetuar" los salarios por debajo de los mil euros y mantener la jornada de 1.792 horas anuales que establece el convenio y que, según han recordado, es una de las más altas en convenios de trabajadores. "No presentan contrapropuestas y sólo se reúnen para hacer que negocian", han afeado.

Asimismo, han criticado que la patronal pretende la eliminación de derechos, del incremento salarial del IPC hasta que no se firme un nuevo acuerdo, unos derechos que, han aseverado, estaban incluidos "desde hace años" en los convenios.

De igual manera, han señalado que las empresas responsables han aumentado la carga de trabajo del personal gerocultor, al que ahora se le exige una polifuncionalidad que les obliga a tareas como poner el lavavajillas, gestionar la ropa general de los centros o hacer labores de limpieza, con el objetivo de abaratar costes.

TRABAJADORES ENFERMOS Y BAJAS MÉDICAS

Las responsables sindicales han indicado que estas condiciones traen consigo enfermedades del aparato músculo-esquelético y del sistema nervioso debido al estrés y a tendencias de nocturnidad y taciturnidad. También se ha detectado un "alto nivel de automedicación" y un porcentaje de bajas médicas del 12 por ciento, cuando "lo razonable", según los sindicatos, ronda el 5 por ciento.

Frente a esto, estas organizaciones han recordado que se trata de trabajadoras cualificadas que "no deben realizar funciones de limpieza" y han considerado que este tipo de empleo es "precario", "insuficiente" para prestar trabajos de calidad y con jornadas partidas que impiden tener dos trabajos para obtener un "mínimo" de ingresos. "Nos estamos encontrando con trabajadoras pobres", han apostillado.

La secretaria general de FSS-CCOO Aragón, Delia Lizana, ha opinado que los trabajadores "son la parte invisible de la campaña electoral, todo el mundo habla de los dependientes, pero no se habla de las mujeres trabajadoras que de forma vocacional atienden a nuestros mayores", al tiempo que ha recordado que estas empleadas constituyen "el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

Por todo esto, y tras un año de negociaciones, los sindicatos han concluido que "ha llegado el momento de movilizarse" con unas pretensiones que "no son otras que el cumplimiento del acuerdo".

De este modo, han convocado este miércoles, 30 de octubre, una asamblea de delegados y delegadas de todo Aragón y, para el próximo 7 de noviembre está prevista una concentración en la sede patronal de CEOE en Zaragoza. "Se ha faltado al respeto de todos los trabajadores con negociaciones sin propuestas, ni mejoras salariales", han esgrimido.

RATIOS

Por otro lado, la secretaria del sector de Servicios Sociales de UGT Aragón, Angélica Mazo, ha indicado que el modelo social y de cuidados "ha cambiado" puesto que ya no se centra en las familias, sino que pasa a ser contratado por empresas. Por tanto, el patrón de atención "no es personal, sino económico" y las empresas "solo buscan ingresos y no la calidad".

En esta línea, los ratios de los trabajadores "no están adaptados a las necesidades" puesto que responden a un convenio del año 1992, en el que se establecía por ley la contratación de un trabajador por cada tres residentes.

Este decreto presenta también una "gran ambigüedad" puesto que no diferencia entre los turnos de mañana, tarde o noche, así como los fines de semana y festivos y tampoco establece distinción de categorías, lo que lleva a la multiplicación de las funciones que deben asumir las trabajadoras.

Según los sindicatos, esto tiene como consecuencia que los trabajadores estén "cronometrados" y "presionados" con un "alto nivel de rotación de personal" y con una falta de seguimiento de las inspecciones de trabajo.

ARAGÓN Y MADRID, LOS DECRETOS MÁS ANTIGUOS

La secretaria general de FSS-CCOO Aragón, Delia Lizana, ha precisado que las Comunidades autónomas de Madrid y Aragón presentan los decretos "más antiguos" de España sobre ratios de trabajadoras, firmados en 1991 y 1992, respectivamente.

Lizana ha constatado que "ninguna Comunidad tiene un ratio perfecto", pero, "por lo menos, ha habido avances", mientras que Madrid y Aragón siguen con los mismos documentos desde hace 28 años.

Por eso, ambos sindicatos han considerado que los representantes políticos deben abordar esta situación debido a que en el pasado las reuniones se aplazaron por la falta de consenso político para formar Gobierno, cuando "ya es el momento" de abordar esta cuestión porque los trabajadores "han cumplido con los requisitos de cualificarse" y "ahora toca a la parte empresarial y política cambiar el decreto porque el del 92 esta completamente obsoleto", han concluido.