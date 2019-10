Oltra (Compromís) espera "convéncer" Errejón que "les persones són el més important" en el finançament autonòmic

Així ho ha asseverat Oltra a preguntes dels mitjans sobre les diferències quant als criteris per a reformar el finançament autonòmic en els programes electorals de Més País -el partit d'Errejón- en diferents territoris en els quals concorre al 10N amb altres forces (en el cas de la Comunitat Valenciana com Més Compromís).

Mónica Oltra ha subratllat que durant aquesta campanya la seua formació està reivindicant "escoltar, parlar i acordar". "Estic segura -ha continuat- que anem a poder convéncer Errejón de l'important que és el finançament que atén les persones".

En qualsevol cas, ha sostingut que la postura de Compromís "està clara: és evident que el primer que cal tindre en compte per al finançament són les persones que viuen en un territori, que necessiten educació, sanitat, atenció a la dependència i polítiques actives d'ocupació".

"I a partir d'ací, nosaltres anem a reivindicar la política útil per a la gent, que li fa la vida una miqueta més fàcil", que ha contrastat amb aquella "que no sap acordar ni escoltar" i es mou per "interessos partidistes". "Eixa serà la nostra línia en la campanya; en política i en la vida s'ha de saber escoltar, dialogar i acordar amb l'altre, s'ha de saber cedir i tindre clar que ningú té les veritats absolutes, en política tampoc", ha sentenciat.