Sánchez pide el voto a los votantes de otros partidos e indecisos, un 20% según el CIS

Después de semanas insuflando ánimos a la militancia en mítines de precampaña, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha lanzado este martes a pedir el voto también fuera de su partido, a votantes que en otras ocasiones optaron por otros partidos, a quienes no saben si van a ir a votar el 10-N y a quienes no saben a quién elegir, que según el CIS representan el 20,3%, una quinta parte del electorado.

“Os pido que en esta ocasión a todos los que votasteis a otros partidos, que os quedasteis en casa y que no sabéis qué hacer el 10-N, que confiéis en el único partido que puede hacer avanzar a nuestro país”, ha dicho Sánchez este martes en un mitin en una plaza de Palencia.

El presidente ha hecho una nueva parada de su precampaña horas después de conocerse un CIS preelectoral que pronostica una amplia victoria para el PSOE, con entre 133 y 150 diputados, frente a entre 74 y 81 que pronostica para el PP, en segunda posición.

Según el estudio, un 20,3% de los encuestados “no tiene decidido aún” su voto,el 11,8% se inclina por la abstención y dice que “no votará” y un 3,2% dice que “no sabe” a quién votar el 10-N. Junto con 9,2% que no contesta, el porcentaje de consultados que no votará o no dice por quién lo hará se eleva al 44,5%.

Los números para el PSOE están en línea con los cálculos que este mismo lunes hacían diversos dirigentes socialistas, negando los resultados mucho peores que han dado las encuestas en las últimas semana. A pesar de ello, Sánchez no ha querido confiarse este martes en el último CIS porque, según ha dicho, el único dato que vale es el de las elecciones.

“Hay muchísimas encuestas”, ha dicho Sánchez, que también ha incluido a la del CIS de este martes, y ha subrayado que “es importante tener en mente que las encuestas no ganan elecciones, son los votos, y a día de hoy el PSOE tiene el mismo número de votos que el resto, ninguno”.

Por eso, ha apuntado que “lo más importante es que seamos conscientes de que tenemos que ir a votar, romper el muro del bloqueo y que necesario abrir una etapa de estabilidad con un Gobierno fuerte, no precario, para abordar los desafíos que tenemos por delante”.