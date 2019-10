El paro y la inestabilidad política, dos de los principales problemas para los encuestados de Baleares

La encuesta, que en Baleares se ha realizado a 398 personas, se hizo entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, tras el visto bueno del Tribunal Supremo a la exhumación de Franco y el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero sin conocerse aún la sentencia sobre el procés.

Los encuestados de Baleares también destacan como sus principales inquietudes, la corrupción y el fraude (23,6%), los problemas de índole económica (25,9%), y los problemas relacionados con la calidad del empleo (17,6%).

Por otra parte, el 46,7% ya tiene decidido a quien votar, el 27,9% no lo ha decido todavía y un 23,9% probablemente, o con toda seguridad no irá a votar. La mayoría de los encuestados que se plantea no votar, tomará esta decisión porque está harto de la política. Otras de las cuestiones que más influyen en esto son o que no les convence ningún partido ni líder o que no están de acuerdo con la repetición de los comicios.

Respecto a la intención de voto, el 18,1% piensa votar al PSOE, el 8,3 al PP, el 5% a Ciudadanos, el 7,8% a Unidas Podemos y el 3,3% a Vox. El 15,1% no votará, el 19,8% no lo tiene decidido y el 0,3% votará nulo.

En el apartado de valoración de líderes políticos, el mejor parado es Íñigo Errejon, Un 27,1% de los encuestados lo valora 'muy mal', el porcentaje más bajo respecto al resto de líderes. Tras él, viene Pedro Sánchez a quien un 27,6% de los encuestados lo valora también como 'muy mal'. Sánchez, sin embargo, es el único político al que un 1,0% de los encuestados lo valora 'muy bien'. El resto de políticos no llega al 1% en este apartado.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la inestabilidad política provocada por la falta de acuerdos para la investidura que ha traído consigo la repetición de las elecciones generales se ha colado como el sexto problema nacional en las tablas del CIS. Además, el estudio preelectoral difundido este martes evidencia que se ha duplicado la inquietud por la independencia de Cataluña coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017.

En concreto, la coyuntura que ha obligado a convocar los comicios del 10 de noviembre es citada como un problema en el 13% de los cuestionarios, subiendo 5,4 puntos respecto al barómetro de septiembre. Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de entrevistados que descalifican la situación política, que ya rozan el 79%.

Respecto a las menciones a la independencia de Cataluña como un problema, si en el barómetro de septiembre quedaron en el 5,8%, ahora, coincidiendo con el aniversario del 1-O y en vísperas de que se dictara sentencia sobre el proceso independentista, ha ascendido al 10,5%, su mayor marca desde abril, situándose como noveno problema nacional.