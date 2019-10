Ruiz (Cs) acusa a Núñez (PP) de basar su campaña en llamar cunero a Girauta: "No le llega ni a la suela de los zapatos"

En declaraciones a los medios junto al mismo Girauta antes de mantener una reunión con la Federación Nacional de Caza, Ruiz ha lamentado que los dirigentes del PP pidan a Cs por un lado unirse a España Suma mientras por otro "asoma" su verdadero rostro que, según ha dicho, es "su visión partidista".

De este modo, se ha querido dirigir a las bases 'populares' y no a sus dirigentes para preguntarles si el único problema que existe a nivel nacional en España es Ciudadanos. "¿No importan los datos negativos de la EPA, que vayamos en una situación decreciente en la economía, el problema de Cataluña o el problema de País Vasco?".

"El único problema que le preocupa a Núñez, un señor de Almansa, que vive en El Casar y se presenta en Toledo, es llamar cunero a Girauta", ha reiterado el dirigente de Cs, quien ha dicho que su partido lo que está diciendo "todos los días" es que España no se puede quedar en manos de los extremos ni de los nacionalistas.

En este sentido, ha dicho que lo que busca la formación naranja es una visión de estado y la unidad de un PSOE que "no se eche en brazos de los nacionalistas" y de un PP cuya mayor preocupación sean estas situaciones y no Ciudadanos. "Ya no nos dirigimos, en el caso de Castilla-La Mancha, a los dirigentes del PP, porque están demostrando su incompetencia día a día".

REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN DE CAZA

Sobre la reunión con la Federación de Caza, Girauta ha indicado que Ciudadanos va a escuchar a este sector, del que ha destacado que mueva en el país 6.500 millones de euros al año, que da empleo 190.000 personas, que represente el 13 por ciento del sector primario entero o que tenga la misma facturación que puede tener el vino.

"Este tipo de cosas no se saben y no hay una cultura de la caza más arraigada en otros lugares. Aquí sí porque es muy común pero en otras zonas de España es desconocido e incluso hay actitudes hostiles a esta actividad", lo que bajo su punto de vista tiene que ver con el desconocimiento.

Para finalizar, Girauta ha afirmado que la caza contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y constituye en sí misma una cultura con más de un millón de personas dadas de alta en la Federación Nacional de Caza.