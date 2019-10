Oltra critica a Cantó que anuncie esmena a pressupostos que no s'han presentat: "Ha inventat els viatges en el temps"

El portaveu de la formació taronja en la cambra autonòmica, Toni Cantó, va avançar aquest dilluns que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat als comptes de la Generalitat per al 2020 perquè "seran irreals" i es traduiran en "retallades en servicis socials i en engany als valencians".

Sobre aquest tema, Oltra ha recordat que els pressupostos encara no han sigut presentats i ha agregat: "Jo crec que ha inventat els viatges en el temps, està corroborant la teoria d'Einstein que el temps és relatiu. Crec que el senyor Cantó últimament està més en la hipèrbole que en la realitat".

La vicepresidenta ha asseverat, a preguntes dels mitjans després de reunir-se amb la Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana, que el Consell "té un pacte on les persones estan en el centre de les polítiques per a millorar la vida de la gent" i ha citat que hi ha "xifres que ho avalen": "El 2018 223.000 persones van eixir de la pobresa severa, l'augment de professors, que l'observatori de la dependència a nivell espanyol ens pose com a exemple...".

"Les polítiques del Botànic estan per a millorar la vida de la gent i el senyor Cantó pot seguir en aquestes actuacions a les quals ens té acostumats com a oposició que és", ha subratllat.