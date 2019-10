10N.- Els retrets entre l'esquerra marquen un debat en el qual Ábalos al·ludeix a UP com a "oportunitat per a la dreta"

El debat, organitzat per la Cadena Ser en l'edifici de la Nau de València, ha començat amb les reflexions dels candidats entorn del motiu que porta a Espanya a afrontar unes noves eleccions el 10N i, amb matisos, tots els partits menys el PSOE han al·ludit a la responsabilitat del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

Joan Baldoví (Més Compromís) ha al·ludit a l'"ambigüitat" del PSOE, que no sabia "si anava o venia" i apostava per un acord progressista o "d'un altre tipus" per les seues "invocacions contínues" a PP i Cs. També ha apuntat que Unides Podem "no va saber aprofitar l'oportunitat que se li va obrir" i finalment es va perdre el temps "en un debat sobre competències i càrrecs". Al seu juí, els responsables són PSOE i UP, els "beneficiaris" la dreta que ara té una altra oportunitat i els "perjudicats" els ciutadans.

Per al cap de llista d'UP, Héctor Illueca, el president "va seguir el dictat del poder" de l'empresariat i els bancs que "vetaven" l'entrada de Podem en el Govern d'Espanya, portant a unes noves eleccions que suposen dir-li a la gent que "va votar malament". "Espere que l'11 de novembre tots assumim que en un sistema parlamentari sense majories absolutes cal negociar", ha dit, recordant a Compromís que ells no van a entregar "un vot gratis a ningú".

Ignacio Gil-Lázaro (Vox) creu que Sánchez va voler aquest escenari "des del principi" pensant que guanyaria diputats i és "tot una impostura". Així, ha responsabilitzat el PSOE, però també PP, Cs i UP, i ha advertit que les responsabilitats que no s'han assumit "han de cobrar-les els espanyols el 10N", confiant que es produïsca "una bolcada electoral" en favor de la seua formació.

María Muñoz (Cs) ha culpat el president per ser "incapaç" de formar govern i donar resposta als problemes del país, i creu també que estava pensant en eleccions des del 28A. A més, ha instat a parlar de futur i ha assegurat que la formació taronja serà "constructiva" i proposa un gran pacte nacional a PP i PSOE per a "posar Espanya en marxa".

Per a la candidata del PP, Belén Hoyo, el president tenia diferents fórmules per a formar govern i "no va voler o no va saber" i ara traurà pitjor resultat perquè "els ciutadans estan obrint els ulls". També ha assegurat que el PSOE "no és creïble" perquè no volia governar amb Podem a Madrid però sí ho fa a la Comunitat Valenciana, i li ha acusat, com a Cs, de ser "un partit arlequí".

José Luis Ábalos ha eixit al pas d'aquests retrets afirmant que hui els ciutadans tenen més informació que per al 28A perquè han vist el comportament dels diferents actors polítics i les seues prioritats i interessos, i "Espanya no ho és per més que s'òmpliguen la boca". Ha criticat el "bloqueig" sense alternativa que es va fer des de la dreta i també als qui van voler "pressionar, si no fins i tot fer xantatge, amb tal d'aconseguir una part del poder més enllà del programa d'acció de govern que li haguera correspost negociar".

Ha recordat que el PSOE ja va guanyar i no tenia, per tant, interés en uns nous comicis, i ha respost a Unides Podem que mai van demanar un xec en blanc, sinó un acord per a començar la legislatura però aquests van preferir "anteposar qüestions de poder a qualsevol desenvolupament programàtic, rebutjant una vicepresidència i quatre ministeris, un d'ells Vivenda, que va ser qualificat com la caseta del gos".

També ha subratllat que el PP va bloquejar la situació, cosa que els socialistes no van fer el 2016, i Cs "va radicalitzar el seu discurs i es va dedicar a competir amb la ultradreta i el PP".

FINANÇAMENT I INFRAESTRUCTURES

En el capítol de les propostes, tots els grups han al·ludit a la reforma del sistema de finançament. Més Compromís ha posat un termini de 8 mesos per a presentar una proposta des que es forme govern i el PSOE es compromet a encarar-la en el primer any.

A més, entre altres qüestions, UP ha advocat per recuperar els drets socials bàsics; Cs ha proposat mesures per a famílies, empreses, el Corredor Mediterrani o l'ampliació del port de València; el PP ha exposat mesures en suport a empreses i agricultors; Vox ha presentat un decàleg amb mesures d'aigua, indústria, agricultura i Rodalies, mentre Ábalos ha defès la gestió realitzada aquests mesos amb un pressupost heretat del PP davant les crítiques de la resta de formacions.