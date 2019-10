Girauta (Cs) resta importancia a la encuesta que pone en duda su escaño: "Lo dice un señor con la gorra del PSOE"

Así se ha pronunciado Girauta a preguntas de los medios momentos antes de reunirse en Toledo con miembros de la Federación Española de Caza, en referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos."Es la opinión de un miembro de la Ejecutiva del PSOE y nada más", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que no concede importancia a los datos ni para bien ni para mal. "Si dijera que vamos ganar las elecciones no diría que es un técnico imparcial y neutral. No lo es y ya puede decir lo que quiera", ha concluido.