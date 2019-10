Beatriz Luengo asegura que se censuró un capítulo de 'UPA' porque el personaje de Mónica Cruz abortaba

La cantante y actriz Beatriz Luengo fue la invitada este lunes en el programa La Resistencia, del canal #0 de Movistar. Allí hizo entre otras cosas un repaso de su carrera y de la serie que la catapultó a la fama, Un Paso Adelante (UPA), que se emitió entre 2002 y 2005 en Antena 3.

Según cuenta la actriz, que compartió elenco con actores como Pablo Puyol, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz o Asier Etxeandía, eliminaron la trama del aborto del personaje de Silvia, al que daba vida Mónica Cruz.

"Nos cortaron un capítulo porque Mónica Cruz abortaba y pensaron que era muy fuerte. La trama era que sin querer perdía un bebé... era que no continuaba su carrera como bailarina y tenía que pensar entre tener a su hijo o no", explicaba Luengo.

"Como pensaron que era muy fuerte plantear que ella hiciese algo así, borraron todo y como había prisa se inventaron que hacía el paso de Dirty Dancing y hacía aaah y ya había perdido al bebé", dijo la actriz.

La cantante, que acaba de sacar un libro recuperando la memoria y los méritos de mujeres y hombres geniales pero olvidados, (El despertar de las musas) también recordó que "había escenas que contrataban gente desnuda en los vestuarios y teníamos que decir el texto... a lo mejor llorando, una escena que te había costado un rato meterte en el papel y de repente decían '¡Corten!'. ¿Pero qué ha pasado? Y era que la teta que se veía tenía que entrar cuando yo me girase hacia una bolsa, por ejemplo. Y la chica que tenía que enseñar si no estaba colocada...".

"Los directores me van a odiar, creo... para que no me llame nunca más la productora", dijo resignada la artista.