Vox confía en sacar un diputado más en Asturias

La representación de Asturias en el Congreso de los Diputados es de siete diputados. De este modo y según los pronósticos de Vox, los socialistas mantendrían los tres escaños, PP obtendría dos, Vox uno y el restante sería para Ciudadanos o Unidas Podemos.

A nivel nacional, "la fragmentación de la izquierda puede ayudarnos a recuperar restos en otras provincias y tenemos una proyección ahora muy potente", ha añadido Blanco durante el desayuno informativo que ha tenido lugar este martes en Oviedo.

De cara a los comicios se muestran optimistas a pesar de que "se fían poco de las encuestas". El mitin que ofrecerá el líder de Vox, Santiago Abascal, este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo será un "termómetro de cómo está Asturias", ha apuntado Espina.

Consideran que hay "una hostilidad total" hacia su mensaje, así lo ha expresado Álvarez Rouco. A pesar de ello, creen que la exposición mediática que inicialmente no tuvieron es "fundamental" y que les está beneficiando. "La exposición que tuvo Vox fue la caricatura de algunos periodistas", ha destacado Blanco.

A su juicio, creen que se ha "normalizado" su imagen. "Ahora que nos exponemos públicamente se normaliza la imagen, somos gente normal que pensamos diferente a otros políticos", ha señalado.

Blanco, además, ha hablado de la dimisión de sus cargos en la dirección del partido, ha aclarado a los medios que su relación personal y profesional con Rodolfo Espina es "perfecta". Las causas que han motivado su renuncia a seguir como miembro del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Asturias han sido "la carga de trabajo" y su preferencia por dedicarse a lo que da "más visibilidad al partido ahora". En este sentido, considera que están haciendo "una fantástica labor".

En concreto, el portavoz parlamentario ha confesado que le gusta más la labor parlamentaria que las cuestiones internas del partido. "Hay un Comité Ejecutivo Provincial que está haciendo bien las cosas y estoy muy tranquilo con la tarea que está haciendo ahora el partido", ha añadido. No obstante, a pesar de su renuncia considera que no es necesario reorganizar el CEP. "Hay partidos incluso que no tienen ni presidente a nivel autonómico", ha añadido.