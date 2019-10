De la Torre defiende que se ha actuado "con total transparencia" en el caso de Promálaga

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas en relación con las críticas del PSOE a la comparecencia del gerente de Promálaga, Francisco Salas, ha afirmado que le parece "una falta de respeto" por parte de los socialistas el calificar la rueda de prensa en esos términos.

Ha admitido que no pudo oír las declaraciones de Salas, ya que el regidor volvía de Madrid tras participar en un foro donde habló de la agenda urbana de Málaga. No obstante, ha dicho que fueron unas declaraciones de Salas "correctas y adecuadas", además de "muy transparentes".

De igual modo, ha valorado las intervenciones de la concejala Rosa Sánchez en la comisión de Economía: "Fueron claras, transparentes y clarificadoras", mostrándose seguro de que el gerente también lo hizo "en esos términos".

"No he oído lo que dijo Salas pero es imposible de creer que hiciera algo que tuviera ese sentido de no ser serio como plantea el grupo socialista", ha subrayado.

En este punto, también ha recordado que en el pleno de este jueves está prevista la comparecencia, pedida por el PP, para que intervenga el gerente de Promálaga para "explicar cómo se ha actuado en este tema". "No tengo más que añadir a lo dicho por Salas", ha concluido.