AV.- PSOE y PP podrían mejorar su resultado en Asturias y Vox perdería su escaño, según el CIS

Por su parte, Podemos y Ciudadanos conservan el único diputado que consiguieron en las urnas el pasado 28 de abril. En Asturias el tamaño de la muestra es de 399 entrevistas.

De todas formas, el 40,2% de los asturianos no tiene decidido aún su voto de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre, mientras que el 56,7% que sí lo tiene decidido, el 3,1% no sabe o no contesta.

La encuesta se basa en alrededor de 17.650 entrevistas personales realizadas en 1.091 municipios de las 50 provincias entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir tras el visto bueno del Supremo a la exhumación de Franco y el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero sin conocerse aún la sentencia sobre el procés.

A nivel nacional, la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con vistas a los comicios del próximo 10 de noviembre da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de su resultado de abril. Ese resultado según el los cálculos del organismo presidio por José Félix Tezanos, permitiría a los socialistas gobernar con mayoría absoluta con Unidas Podemos, o bien con Ciudadanos.

En segunda posición figura el PP con el 18,1 por ciento y entre 74 y 81 escaños, mejor que en abril pero lejos de la cifra de cien diputados que le dan las encuestadoras privadas.

La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar a la de los anteriores comicios sumando el 14,6% por ciento y entre 37 y 45 escaños, incluyendo a En Común y a Galicia En Común, mientras que Ciudadanos cae, pero se queda en el 10,6% y entre 27 y 35 diputados.

Por último, y en contra de lo que indican las encuestas privadas, Vox se queda en el 7,9% y entre 14 y 21 escaños, por debajo de lo cosechado en abril.

Más País, el nuevo partido de Errejón, entraría con el 2 por ciento y dos escaños en Madrid, a lo que se añadiría el 0,9% de Compromís, con uno o dos escaños más.

