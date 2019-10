L'Eixample inaugura un nou espai de joc naturalista i singular als Jardins de la Indústria

El districte de l’Eixample i concretament el barri de la Sagrada Família, estrena un nou espai de joc singular i naturalista per als més petits, que s’ha instal·lat als Jardins de la Indústria, situats entre els carrers Indústria, Marina i Sant Antoni Maria Claret.

La renovació dels Jardins de la Indústria han reconvertit els espais que ja tenia aquest parc infantil, mantenint la mateixa superfície de joc, però incorporant nous elements singulars i naturalistes amb la idea de potenciar l'espai i mostrar la necessitat del contacte amb tot provinent de la naturalesa.

Es tracta que els nous elements de jocs instal·lats permetin diversificar les oportunitats de joc i conscienciïn als més petits de la importància del contacte amb la natura i el verd. Alhora que aquests generin activitat física diversa i estimulant, i que permetin també l'accessibilitat, sense oblidar la inclusió, a tots.

Aquestes noves zones lúdiques es caracteritzen i singularitzen per la inspiració en la naturalesa del planeta. L'element que caracteritza el parc és una gran oreneta de fusta natural, envoltada d'altres orenetes més petites. A més s'hi poden veure cabanes de fusta i animals com per exemple ovelles, que creen un entorn lúdic amb els criteris del pla barceloní amb el qual es vol fomentar una nova visió del joc a l'espai públic: el Pla de joc a l'espai públic 2020-2030.

Una balena y ecosistema marí

El Parc Central de Nou Barris també obre un nou espai de joc per a la mainada insiprat en la naturalesa i la convivència. Es tracta de dues grans estructures en forma de balena que neden juntes, acompanyades d'altres elements de joc inspirats en l'ecosistema marí, com per exemple estrelles de mar i algues.

Les zones de jocs es diferencien entre les que ho són per a infants de fins a 5 anys, amb tanques i sense portes, que estan senyalitzades específicament, i les que ho són per a nens i nenes de totes les edats. Aquesta darrera àrea és sense tancaments, i amb zones d'estada per a persones acompanyants i també d'àrees de descans esporàdic, totes plenament accessibles.